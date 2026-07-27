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27.07.2026 в 11:15

Банк «Ак Барс» исправил информацию для клиентов после предупреждения ФАС

Ранее регулятор выявил признаки недобросовестной конкуренции из-за сообщения о вознаграждении от инвестпартнера

Банк «Ак Барс» исполнил предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, выданное из-за размещения некорректной информации о финансовой услуге. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ранее ведомство выявило признаки недобросовестной конкуренции в действиях банка после обращения, связанного с предложением получить вознаграждение от инвестиционной компании АО ИК «АКБФ» за первое пополнение индивидуального инвестиционного счета в рамках подписок банка.

ФАС установила, что такая возможность фактически не была предусмотрена договоренностями с брокером, однако информация о ней размещалась на информационных ресурсах банка и могла вводить клиентов в заблуждение.

После получения предупреждения банк уведомил клиентов, заключивших договоры обслуживания подписок, об отсутствии возможности получения вознаграждения. Соответствующие сведения разместили на официальном сайте и направили пользователям персональные уведомления.

Кроме того, «Ак Барс» разработал внутренние документы для усиления контроля качества информации о своих услугах и отчитался перед ФАС об исполнении требований в установленный срок.

ФАС АК БАРС
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