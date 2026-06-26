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26.06.2026 в 12:00

ФАС выдала предупреждение банку «Ак Барс»

Регулятор указал на недостоверную информацию о вознаграждении от инвесткомпании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение банку «Ак Барс» после выявления признаков недобросовестной конкуренции и введения потребителей в заблуждение. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Поводом стало размещение на сайте банка, в личном кабинете и мобильном приложении информации о возможности получения вознаграждения от инвестиционной компании АО ИК «АКБФ» за первое пополнение индивидуального инвестиционного счета в рамках подписок. При этом фактическая договоренность с брокером о подобных выплатах отсутствовала.

По оценке ФАС, такие действия могут нарушать антимонопольное законодательство и формируют у клиентов искаженное представление об условиях банковского продукта.

Регулятор обязал банк в течение 10 дней проинформировать клиентов об отсутствии указанного вознаграждения, а также принять меры по недопущению подобных ситуаций в дальнейшем, включая закрепление порядка размещения актуальной информации во внутренних документах.

ФАС России АК БАРС нарушение
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