Atomic Heart и «Пятерочка»: Баба Зина — новый амбассадор готовой еды

Баба Зина — первый ингейм-инфлюенсер бренда. Бывшая сотрудница секретной службы, а теперь верная помощница майора П3, появилась на сайте, баннерах и всех рекламных материалах.

Регина Ахраменюк, руководитель направления интернет-маркетинга «Пятерочка»:



Выбор главного героя был продуман таким образом, чтобы отразить максимальную связь с брендом и категорией домашней готовой еды. Помимо того, персонаж постоянно выручает П3, что очень вписывается в позицию «Пятерочки».

Федеральная кампания состоит из масштабного чекового промо в Telegram, сайта, OLV-тизера, Twitch и ingame-интеграций, медийной поддержки, оffline-ивента.

Покупатель берет готовую еду, выпечку или горячий кофе в магазине или доставке «Пятерочка» и отправляет чек боту.

Кампания стартовала с креативного анонса. Баба Зина засветилась на Twitch, заставив стримеров принять доставку от «Пятерочки» прямо во время прохождения Atomic Heart.

Роман Рязанов СЕО/ CD TEAMMATE:



Чего нам точно не хотелось делать — так это character slapping. Искренне считаю, что просто «налепить» персонажа на все упаковки — это мало. Нужно думать от и до, мимикрировать под игру, в каждом посте, баннере и ролике отыгрывать лор мира. С таким подходом получаются действительно заметные проекты на стыке гейминга и рекламы.

Следом вышел обманчиво похожий на синематик нового DLC трейлер с интеграцией бренда, который завирусился в пабликах.

Главный приз акции — мечта техногиков и фанатов игры. Кастомный компьютер Элеанора со встроенным холодильником. За разработку отвечала студия ManMade.

Старт акции офлайн тоже получился громким.

Прямо в день выхода DLC #3 в одном из флагманских магазинов «Пятерочка» одаривала покупателей физическими скретч-картами с кодами на игру за покупку готовой еды, кофе и выпечки.

Помимо того, бренд интегрировался в саму игру — озвучку реплик главным героем П3 и даже оставил промокод-пасхалку на одном из стилизованных плакатов.

Артем Синявский, CCO Marvelous Group:



Думаю, что вы сами все прекрасно видите и понимаете. Это смело, ярко и, поверьте мне, эффективно. Важно, что это не оторванная единичная кампания, а часть большой стратегии, реализация которой стартовала еще с проекта АФК курьеры в прошлом году. «Пятерочка» уходит в большой отрыв от конкурентов в том, что касается привлечения молодой аудитории геймеров, а мы TeamMate рады быть частью этого забега! Отдельно хочется отметить, что проект был полностью реализован внутри группы компаний Marvelous, включая медиаподдержку, организацию мероприятий и креатив. Это позволило нам сосредоточиться на тонких настройках кампании и максимизировать результат.

Команда проекта

«Пятерочка» (клиент):

Ирина Дворникова — директор департамента маркетинговых коммуникаций

Регина Ахраменюк — руководитель направления интернет-маркетинга

Анастасия Резникова — менеджер по медиапланированию

Мия Мартиросян — менеджер по интернет-маркетингу

Святослав Борисовский — менеджер группы брендов

Teammate (агентство):

Роман Рязанов — СЕО/CD TeamMate

Артем Синявский — CCO Marvelous Group

Ксения Станкевич — Senior Project Manager

Николай Гриценко — Head Of Influence Department

Артем Синявский — CCO Marvelous Group

Анастасия Кашина — Senior Copywriter

Наталья Квачева — Senior Art Director

Вероника Гушеватая — Senior Art Director

Анна Яранцева — Account Director

Reach Ninja (Digital Media):

Булат Аюпов — Media Director

Ирина Пивченкова — Media Buyer



NOW AGENCY (Event):

Анна Мишина — Account Director

Наталья Базарова — Producer

Светлана Давыдова — Junior Producer