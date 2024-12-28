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28.12.2024 в 18:00

В России создали Ассоциацию производителей готовой еды

Возглавил организацию бывший управляющий директор Ozon Сергей Беляков

В России появилась Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды. Учредителями организации выступили торговая сеть «Азбука вкуса», дочка X5 Group — «Перекресток вкусов», Атяшевский мясокомбинат, производители Mr. Food и «Омега». Об этом пишет «Интерфакс».

Возглавил ассоциацию бывший управляющий директор маркетплейса Ozon Сергей Беляков. Организация займется развитием и поддержкой отрасли, разработкой предложений по развитию нормативно-правовой базы. Ассоциация будет выполнять функции экспертно-аналитического центра и анализировать ситуацию на рынке.

На первом этапе ассоциация проанализирует текущее регулирование и разработает новые подходы, в том числе к проведению контрольно-надзорных мероприятий, для обсуждения с органами власти.

Ассоциация может создать реестр поставщиков готовой еды и ингредиентов. В список попадут те компании, которые прошли оценку внедрения систем пищевой безопасности. Это необходимо для минимизации рисков отравления.

Ранее сообщалось, что крупные продуктовые ретейлеры столкнулись с дефицитом площадок для выпуска готовой еды. При этом спрос на такую продукцию в России в последние годы активно растет.

ассоциация готовая еда
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