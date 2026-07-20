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20.07.2026 в 15:00

Apple пригрозила бывшим сотрудникам, перешедшим в OpenAI

40 сотрудников получили уведомление о необходимости соблюдать конфиденциальность данных

Apple расширила юридическое противостояние с OpenAI, направив уведомления примерно 40 бывшим сотрудникам, которые перешли в компанию-разработчика ChatGPT. Корпорация потребовала сохранить внутренние документы, переписку и другие материалы, а также пригласила бывших сотрудников на встречи с юристами, сообщает FT.

Этот шаг последовал после подачи Apple федерального иска против OpenAI, в котором компания обвиняет конкурента в возможном использовании конфиденциальной информации, включая инженерные разработки, аппаратные чертежи и производственные планы. По мнению Apple, эти данные могли помочь OpenAI ускорить развитие собственного аппаратного направления.

В центре спора оказались два бывших сотрудника Apple, которые сейчас работают в аппаратном подразделении OpenAI: бывший вице-президент Apple по дизайну продуктов Тан Тан и экс-инженер iPhone Чан Лю. Кроме того, более 400 бывших сотрудников Apple сейчас работают в OpenAI, и около 10% из них получили уведомления с прежнего места работы.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что юридическая команда Apple поручила бывшим сотрудникам сохранить внутренние документы, записи и электронную переписку. В письмах также содержалась просьба о личной встрече с корпоративными юристами Apple.

Apple пытается получить доказательства в поддержку своего утверждения о том, что аппаратный бизнес OpenAI основан на незаконно присвоенных коммерческих секретах. OpenAI, в свою очередь, отвергает обвинения, заявляя, что не заинтересована в коммерческих секретах конкурентов и не располагает информацией о каких-либо нарушениях.

Юлия Топольская
Apple OpenAI
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