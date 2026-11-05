Apple ограничивает расходы сотрудников на ИИ

Apple пересматривает бюджеты сотрудников на использование инструментов искусственного интеллекта. Компания стремится сократить расходы, одновременно расширяя применение ИИ внутри организации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В октябре Apple снизила дневной лимит расходов на ИИ для некоторых инженеров с $300 до $200. Теперь компания рассматривает возможность уменьшить его до $100 для отдельных команд.

Для подразделений, не связанных с разработкой, уже действует лимит в $100 в день. В некоторых командах его также могут сократить — до $25. Сотрудники, которым требуется больший бюджет для работы, смогут запросить исключение у руководства.

Ограничения распространяются на расходы на токены. Сотрудники Apple используют, в частности, ChatGPT от OpenAI, Claude от Anthropic и Gemini от Google. Некоторые команды также получают рекомендации переходить на более дешевые модели или запускать ИИ локально на устройствах.

Решение принято на фоне роста расходов Apple. По данным компании, затраты на исследования и разработки в 2026 финансовом году увеличились на 32% — в том числе из-за расходов на инфраструктуру и ИИ. Общие операционные расходы выросли на 22%, до $75,5 млрд.

Apple не единственная технологическая компания, пересматривающая затраты на ИИ. Microsoft ужесточила контроль за расходами сотрудников на такие инструменты, Tesla установила недельный лимит в $200, а Uber ограничила расходы на отдельные ИИ-инструменты для разработки суммой $1,5 тыс. в месяц.