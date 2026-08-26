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26.08.2026 в 12:40

Сотрудники Microsoft тратят на ИИ в среднем $300 в месяц

В компании начали учитывать личные расходы работников на AI-инструменты

Сотрудники Microsoft в среднем тратят около $300 за месяц на инструменты искусственного интеллекта. Такие данные появились во внутренней таблице компании, где рядом с информацией о зарплатах теперь указывается и сумма ежемесячных расходов на AI-сервисы, сообщает Business Insider.

В выборке оказалось около 600 записей о сотрудниках Microsoft в США, примерно 350 из них содержали информацию о расходах на ИИ. При этом суммы сильно различались в зависимости от подразделения: от нескольких долларов до $28 тыс. за 28 дней у одного из сотрудников.

Самые высокие медианные расходы зафиксированы у сотрудников CoreAI — около $975, у службы безопасности — $526, а у подразделения Microsoft AI — $490. В Cloud + AI медиана составила $325, в Azure — $241.

Появление отдельной графы для расходов на ИИ примечательно само по себе: платные AI-инструменты становятся настолько заметной частью рабочих процессов, что их использование начинают измерять наравне с другими параметрами работы сотрудников.

Ранее глава Microsoft предупредил о риске для компаний в эпоху ИИ. Он ввел термин «обратный информационный парадокс».

Юлия Топольская
Microsoft
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