Правительство России по поручению президента Владимира Путина подготовило проект национального плана внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин, его слова приводит пресс-служба правительства.

Мероприятия нацелены на решение конкретных вопросов. Они должны помочь улучшить качество товаров и услуг, снизить временные затраты, финансовые и административные издержки. План должен стать практическим инструментом для повышения конкурентоспособности отраслей экономики.

Ранее сообщалось, что правительство готовит дополнительные меры поддержки особо значимых проектов с использованием технологий искусственного интеллекта. Также стало известно, что кабмин одобрил создание международной организации по сотрудничеству в сфере ИИ.