Ольга Никурадзе, руководитель отдела стратегии и исследований диджитал-агентства Realweb , вместе с экспертами рынка разбирает пять проблем GEO-исследований, которые затрудняют оценку ИИ-видимости.

Около 74% опрошенных пользователей нейропоиска хотя бы раз покупали товар или заказывали услугу по рекомендации ИИ. Для брендов ИИ-ответы — еще одна точка контакта с потенциальными покупателями. Поэтому компании начали отслеживать, как часто нейросети рекомендуют их продукты и в каком контексте упоминают.

Агентства и аналитические сервисы предлагают для этого разные инструменты, рассчитывают долю присутствия брендов в ответах нейросетей и следят за динамикой показателей. Но насколько объективны такие исследования и можно ли принимать на их основе маркетинговые решения?

Проблема № 1: нет единого понимания, что считать ИИ-видимостью

Участники рынка по-разному подходят к оценке ИИ-видимости брендов. Общих правил, что именно учитывать в ответах нейросетей, пока нет: любое упоминание компании, прямую рекомендацию ее продукта или ссылку на сайт.

Например, мы считаем, что ИИ-видимость — это присутствие бренда в ответах на запросы, где пользователь сам его не называет. Если название компании уже есть в вопросе, мы измеряем знание модели о бренде, а не его видимость. Кроме того, нужно разделять простое упоминание, рекомендацию, цитирование сайта как источника и ссылку на него. Отдельно стоит учитывать случаи, когда нейросеть приписывает продукту неверные характеристики.

Например, пользователь спрашивает нейросеть, какой сервис выбрать для работы. Модель может перечислить несколько компаний, порекомендовать конкретный продукт или сослаться на сайт бренда как на источник информации. Упоминание в списке конкурентов не равнозначно прямой рекомендации. А ссылка на сайт не обязательно означает, что нейросеть советует воспользоваться продуктом.

Если один подрядчик учитывает все упоминания бренда, а другой — только прямые рекомендации, результаты их исследований нельзя сравнивать напрямую. Причем даже при анализе одной категории с помощью одинаковых моделей.

В Realweb мы считаем самыми полезными три метрики: долю ответов с рекомендацией бренда, долю голоса относительно конкурентов и точность описания продукта. Универсальная формула для всех компаний вряд ли подойдет, но рынок вполне может договориться об общем наборе показателей и правилах их измерения.

Проблема № 2: выборка запросов может не отражать реальные вопросы пользователей

Чтобы измерить ИИ-видимость бренда, исследователи составляют список запросов и проверяют, как на них отвечают нейросети. Но полная статистика обращений к ИИ-сервисам обычно недоступна сторонним исследователям. Поэтому сложно выяснить, какие вопросы задают пользователи и насколько часто.

При составлении выборки запросов ориентируются на поисковую статистику, типичные задачи клиентов и предположения о поведении аудитории. От того, какие вопросы попадут в список, зависит результат. Например, если бренд появляется в 40% проверенных ответов, это не означает, что его видят 40% пользователей нейросети.

Сергей Архипов, CEO Visiobrand: Одна из ключевых проблем GEO-исследований — показатель видимости зависит от набора вопросов и условий замера. Например, ответы через API модели могут отличаться от того, что пользователь видит в обычном чате. В Visiobrand мы собираем ответы из живых пользовательских интерфейсов, но даже такой подход не отменяет требований к качеству выборки. У вопросов в выборке должно быть понятное происхождение: обращения в поддержку, разговоры с отделом продаж, внутренний поиск на сайте, интервью с клиентами. В отчете также нужно раскрывать, для какой аудитории составлена выборка, как распределены вопросы по темам и какие условия использовались при тестировании. Без этого сравнивать результаты разных исследований сложно.

Проблема № 3: нейросети могут по-разному отвечать на один вопрос

Даже если несколько раз задать нейросети один и тот же вопрос, ответы могут различаться. Это показало исследование специалистов Университета штата Пенсильвания и Comcast AI Technologies, опубликованное в 2025 году. Авторы протестировали пять языковых моделей на восьми задачах, повторяя каждый тест 10 раз. Несмотря на настройки, рассчитанные на получение одинаковых ответов, добиться полной повторяемости не удалось.

На рекомендации брендов влияет и формулировка запроса. Эксперты компании Unusual, разрабатывающей инструменты для анализа ИИ-видимости, сравнили рекомендации нейросетей при разных формулировках одного вопроса. Выяснилось, что даже небольшая замена слов может изменить список рекомендуемых брендов. Например, запросы «best CRM» и «top CRM» выдают разные результаты.

Еще один фактор, который влияет на ответы, — персонализация. Некоторые нейросети учитывают историю переписки и сведения о пользователе. OpenAI подтверждает, что ChatGPT при включенной памяти использует информацию из предыдущих разговоров.

GEO-замеры проводят в том числе в обезличенных сессиях без истории переписки. Это помогает сравнивать ответы в одинаковых условиях, но не показывает, как персонализация меняет рекомендации для разных пользователей. Если же проверять их отдельно для нескольких аудиторий и многократно повторять запросы, на исследование уйдет больше времени и ресурсов.

Владимир Сюткин, руководитель отдела поискового продвижения сайта «Все Инструменты»: Для нас видимость в ИИ — важный и постоянный этап работы с каналом GEО, и мы уже принимаем решения о бюджете или стратегии на основе замеров ИИ-видимости. Результаты замеров действительно могут сильно различаться. Порою очень сильно. Прежде чем доверять результатам исследования, мы уточняем у подрядчика методику и технологии исследования, просим рассказать, как устроены процессы. В конкретных целевых аудиториях это измерение нам пока никто не предлагал. Для оценки эффективности сейчас мы измеряем трафик и выручку из GEO. Хотелось бы получать прогнозируемый инкремент от полноценной команды по GEO.

Проблема № 4: сложно понять, что повлияло на рост ИИ-видимости

Даже регулярные замеры не всегда позволяют точно определить эффект GEO-продвижения. Нейросети регулярно обновляются, меняются их алгоритмы обработки запросов и механизмы работы с источниками.

В 2023 году исследователи Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Беркли сравнили работу GPT-3.5 и GPT-4 в марте и июне. За три месяца точность GPT-4 при определении простых и составных чисел снизилась с 84% до 51%, а GPT-3.5 на той же задаче, наоборот, стала справляться лучше.

Хотя исследование не касалось GEO, оно показало, насколько сильно могут меняться результаты одной модели за несколько месяцев. Если бренд стал чаще появляться в рекомендациях, нужно разобраться, с чем связан рост.

Владимир Новоселов, управляющий партнер Runway: Проблема оценки эффективности GEO-продвижения связана не столько с изменчивостью нейросетей, сколько с методологией исследования. Ответ зависит от реализации веб-поиска, механизмов получения и ранжирования информации, настроек персонализации. Чтобы определить, какие именно факторы повлияли на ИИ-видимость бренда, нужно правильно сформировать тестовые и контрольные группы. И по возможности менять только один параметр за раз. При регулярных замерах важно фиксировать версию модели, используемые инструменты, формулировки запросов, дату проверки и параметры генерации ответов. Каждый запрос стоит повторять несколько раз, а затем проверять статистическую значимость изменений.

Проблема № 5: высокая ИИ-видимость не гарантирует бизнес-результат

Если бренд начал часто появляться в ответах нейросетей, это еще не означает, что он получает больше клиентов. Пользователь может увидеть рекомендацию, а потом самостоятельно найти компанию через поиск. Поэтому количество упоминаний не показывает, как GEO влияет на продажи.

Дополнительно можно отслеживать, переходят ли пользователи из ответов нейросетей на сайт, оставляют ли заявки и совершают ли покупки. Но и здесь есть сложности. Например, если пользователь получил рекомендацию от ИИ, а затем совершил покупку после перехода из другого канала, будет непросто определить влияние нейросети на продажу.

Кроме того, нужно смотреть, как именно нейросеть рассказывает о компании. Модель может неточно описывать продукты или рекомендовать их неподходящей аудитории. В таком случае даже частые упоминания не обязательно принесут пользу бизнесу.

Георгий Гайков, руководитель по внедрению ИИ «Х5 Медиа»: Упоминание, рекомендация и покупка — три разных события: ИИ-помощник может упомянуть один бренд, посоветовать другой, но даже после этого человек может ничего не купить. Подрядчик по GEO способен измерить только первые два шага, причем лучше считать их раздельно, а также указывать, какие вопросы задавались помощнику и сколько раз каждый повторялся. Связать ИИ-видимость с реальными продажами на третьем шаге способен только тот, кто их видит: ретейлер. Чтобы напрямую оценить эффективность GEO в чеках, ему нужна отметка на заказе, которая даст понимание, пришел покупатель в онлайн-магазин сам или через ответ ИИ-помощника. В Китае такой механизм уже работает: продавцы одной из крупных площадок видят заказы с такой отметкой в своем личном кабинете.

О чем рынку предстоит договориться

Все эти проблемы не означают, что измерять присутствие брендов в нейросетях бесполезно. Но чтобы доверять результатам GEO-исследований, нужно понимать, как их получили: какие запросы проверяли, какие модели использовали, сколько раз повторяли тесты и что считали упоминанием бренда.

Какие данные подрядчик обязательно должен указывать в отчете? Что поможет заказчикам сравнивать результаты, полученные разными способами? И удастся ли участникам рынка договориться о минимальных требованиях к GEO-исследованиям? Об этом рынку еще предстоит договориться.