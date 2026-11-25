Neiry Research (входит в группу компаний «Нейри») представила «Н-Синт» — онлайн-сервис с использованием искусственного интеллекта и нейрофизиологических данных для анализа видео и изображений в маркетинговых исследованиях. Работа сервиса построена на нейроданных (внимание, интерес, эмоции, запоминаемость), накопленных за более чем 10 лет тестирования различного контента. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Neiry Research.

Больше 10 лет «Нейри» проводит нейромаркетинговые исследования: участников из целевой аудитории оснащают датчиками и фиксируют их нейрофизиологическую реакцию на контент. Таким образом можно понять реальное восприятие рекламы аудиторией: не то, что люди говорят о ролике в опросе, а как покадрово меняются их внимание и вовлеченность во время просмотра.

Такое нейроисследование требует набора респондентов, калибровки оборудования и времени на обработку данных, поэтому чаще всего его проводят для финальных версий креатива. Использование синтетических респондентов позволяет оценить ролик на любом этапе работы над ним и сравнить несколько вариантов до запуска кампании, все это — онлайн.

У Neiry Research накопились данные о восприятии больше 3 тыс. рекламных роликов различной длины. На их основе программисты и нейрофизиологи «Нейри» создали синтетического респондента. Пользователь задает ему необходимые социально-демографические критерии и загружает ролик или изображение. Видеоряд и звук обрабатываются отдельно: система распознает речь и упоминания бренда, анализирует музыку и звуковые характеристики.

Модель прогнозирует, как такой зритель отреагирует на видео: куда он будет смотреть, в какой момент ему станет скучно, весело или интересно. Итоговая оценка дается по трем параметрам: интерес, внимание и эмоциональная вовлеченность. Результат пользователь получает в виде тепловой карты поверх исходного материала и PDF-отчета с графиками динамики эмоций и ключевыми эпизодами.

По данным компании, корреляция между эмоциональной вовлеченностью реальных респондентов и прогнозом модели «Н-Синт» составляет 0,77, и это не предел: модель продолжает обучаться. Достоверность прогноза изменения внимания при просмотре рекламных материалов превышает 80%. Последовательность, в которой модель «смотрит» на кадр, соответствует тому, как смотрят реальные респонденты.

Решение подходит для рекламных роликов, аниматиков и любого другого коммерческого видео длительностью до 10 минут, в том числе созданного с помощью ИИ.

Валерия Раевская, гендиректор Neiry Research: Синтетические респонденты не заменяют полноценное лабораторное нейроисследование, когда нужна глубокая аналитика, но позволяют быстро отсеять слабые варианты и перейти к продакшену с лучшей креативной идеей.