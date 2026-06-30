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18+
30.06.2026 в 11:40

Apple допустила утечку данных с информацией о будущем iPhone

В сеть попали документы о компонентах и поставщиках, а также видео о будущих устройствах

Индийская Tata Electronics, один из ключевых производственных партнеров Apple, стала жертвой кибератаки, в результате которой в даркнете оказались внутренние документы производителя iPhone. Так, среди опубликованных файлов есть конфиденциальная информация о будущем iPhone 18 Pro, включая перечни поставщиков, сведения о сотнях компонентов, а также фотографии и материалы с испытаний устройства, сообщает Reuters.

Злоумышленники получили доступ более чем к 200 тыс. файлов общим объемом около 630 ГБ. Утечка затронула не только Apple, но и данные других клиентов Tata Electronics, включая Tesla и TSMC, однако большая часть опубликованных материалов относится именно к цепочке поставок Apple.

После инцидента Apple и Tata Electronics начали совместное расследование и усилили меры кибербезопасности.

Apple планирует выпустить iPhone 18 Pro и Pro Max в сентябре. Утечка информации произошла в непростое для Apple время, поскольку на прошлой неделе компания повысила цены на iPad и MacBook из-за резкого роста стоимости компонентов. Аналитики ожидают, что Apple повысит цены на iPhone в ближайшие месяцы.

Юлия Топольская
IPhone Apple
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