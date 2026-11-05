Amazon не видит угрозы своему рекламному бизнесу со стороны сторонних ИИ-агентов

Amazon заявляет, что сторонние ИИ-помощники пока не угрожают ее рекламному бизнесу. Однако развитие агентной коммерции уже заставляет крупнейших ретейлеров пересматривать подходы к продвижению товаров. В то время как Amazon ограничивает доступ внешних агентов к площадке, Walmart, напротив, интегрирует их в свою торговую инфраструктуру, пишет Reuters.

Amazon пока не фиксирует существенного влияния сторонних ИИ-агентов на рекламную выручку. Об этом заявил генеральный директор Энди Джасси после публикации результатов третьего квартала 2026 года. По его словам, существующие инструменты OpenAI, Google и других разработчиков также пока не обеспечивают покупателям более удобного опыта, чем самостоятельный поиск на маркетплейсе.

Риски для бизнеса связаны с тем, что ИИ-агенты могут самостоятельно искать и приобретать товары, минуя сайты и приложения ретейлеров. В результате бренды рискуют потерять привычные рекламные площадки, а маркетплейсы — часть пользовательских данных, на которых строится таргетинг.

Исследователи Morgan Stanley прогнозируют, что к 2030 году на ИИ-агентов может приходиться 10−20% американских онлайн-покупок. При этом разные компании выбрали разные стратегии. Так, Amazon в сентябре заблокировала доступ ИИ-инструмента Muse от Meta (*признана экстремисткой и запрещена в России), заявив, что он обращался к интернет-магазину без разрешения и сохранял учетные данные пользователей. Ранее компания также добивалась ограничения работы shopping-агента Comet от Perplexity, хотя в августе апелляционный суд США отменил соответствующий запрет.

Walmart, напротив, представила инфраструктуру для работы сторонних ИИ-агентов: при взаимодействии с ними создается профиль, связанный с аккаунтом покупателя, а пользователь может подтверждать покупки и устанавливать лимиты расходов.

Параллельно ретейлеры адаптируют собственные рекламные инструменты. Amazon развивает Alexa for Shopping, а Walmart тестирует рекламу внутри своего ИИ-ассистента Sparky. Однако переход к агентной коммерции может изменить и сам принцип продвижения: вместо визуальной привлекательности и эмоциональных сообщений брендам придется уделять больше внимания структурированным характеристикам товаров, ценам и информации, которую алгоритмы смогут сопоставлять с запросами покупателей.

Ранее 32% россиян сообщили, что сократили расходы на покупки с помощью ИИ. Нейросети чаще помогают находить выгодные предложения, чем стимулируют импульсивные покупки.