05.11.2025 в 17:20

Amazon угрожает Perplexity судебным разбирательством из-за ИИ-агентов

ИТ-гигант хочет запретить использование ИИ-помощника Comet для совершения покупок на платформе

Amazon направила официальное предупреждение Perplexity с требованием удалить функцию «агентского браузинга» из своего ассистента Comet. Соответствующее сообщение появилось в блоге Perplexity, в котором стартап назвал действия Amazon «агрессивной юридической атакой».

Amazon аргументирует требование тем, что Comet действует от имени пользователя, но не раскрывает себя как агента. По мнению e-com-гиганта, это нарушает условия обслуживания — именно такие третьи стороны должны идентифицировать себя, как делают приложения доставки, туристические агентства и т.д.

В свою очередь, Perplexity утверждает, что ИИ-агент работает по указанию пользователя и поэтому автоматически обладает теми же правами, что и сам пользователь. Компания считает, что требование идентификации является необоснованным ограничением.

Протест Amazon происходит на фоне усиливающейся озабоченности отрасли ИИ‑ассистентов и автоматизированных агентов, прежде всего по вопросам доступа к данным и соблюдения условий сервисов. Ранее Perplexity уже критиковали за методы доступа к сайтам при использовании ботов.

Amazon указывает, что может заблокировать Comet или других сторонних «агентов» на своей платформе. В таком сценарии ИИ-стартапам остается либо открыто взаимодействовать, либо быть отрезанными от крупнейшего e‑commerce-канала, отмечает TechCrunch.

Amazon Perplexity
Нейросети
