Алтай, Марий Эл и Чувашия возглавили список регионов с наибольшим приростом числа МСП

В первом полугодии 2026 года наибольший прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в России наблюдался в Республике Алтай (плюс 2,55%), Марий Эл (плюс 2,49%), Чувашии (плюс 2,4%), Еврейской автономной (плюс 2,14%) и Ленинградской (плюс 1,92%) областях. Таковы данные «Точка Банка», которые есть в распоряжении Sostav.

Аналитики «Точка Банка»: Ускорение в этих регионах не всегда означает резкий предпринимательский бум. В части субъектов речь скорее идет о постепенном оживлении после более слабой динамики прошлых лет. Особенно это видно на примере Псковской области: прирост в 2026 году составил всего 1,02%, но это в пять раз выше среднего темпа первых полугодий 2024 и 2025 годов.

В число регионов, в которых рост количества МСП ускорился по сравнению со средним показателями в 2024 и 2025 годах, вошли Еврейская автономная (на 0,87 процентных пункта (п. п.)), Псковская (на 0,81 п. п.), Ярославская (на 0,58 п. п.) области, Бурятия (на 0,5 п. п.), Марий Эл (на 0,5 п. п.), Курская (на 0,37 п. п.) и Тамбовская (на 0,36 п. п.) области.

В некоторых регионах, которые активно росли по числу предприятий в 2024−2025 годах, регистраций малого и среднего бизнеса стало меньше. Сильнее всего прирост числа МСП замедлился в Чечне (на 5,9 п. п. по сравнению со средним значением за предыдущие два года), Туве (на 5,43 п. п.), Ингушетии (на 5,33 п. п.), Дагестане (на 4,94 п. п.), Северной Осетии (на 4,82 п. п.), Кабардино-Балкарии (на 4,49 п. п.) и Калмыкии (на 4,43 п. п.).

В некоторых регионах число бизнесов продолжает расти, но скорость роста стала медленнее. Например, в Дагестане прирост составил 1,1% вместо прежних 6,04% за первые полугодия 2024 и 2025 годов. В Калмыкии — 0,78% против прежних 5,21%.

Аналитики использовали открытые данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП. В выборку вошла информация об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах как за 2024−2025 годы, так и за 2026 год. В качестве основной метрики использовалось изменение численности субъектов МСП. На ее основе рассчитывался прирост количества предприятий.