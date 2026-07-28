99% британских рекламодателей используют генеративный ИИ

Почти все крупные рекламодатели Великобритании уже используют или изучают возможности генеративного искусственного интеллекта. Об этом говорится в исследовании британской ассоциации рекламодателей ISBA, подготовленном на основе опроса 200 компаний.

65% опрошенных применяют GenAI на регулярной основе, однако только 14% компаний заявили, что технология уже оказала заметное влияние на бизнес-результаты.

Наибольший эффект получают бренды, которые используют искусственный интеллект не только для ускорения производства контента, но и для повышения эффективности маркетинга — анализа данных, оптимизации кампаний и поиска новых возможностей для роста. В этой группе 55% компаний отмечают существенное влияние ИИ на результаты бизнеса.

Исследование показывает, что рекламный рынок переходит от экспериментов с генеративным ИИ к поиску практической отдачи. Главный вызов для компаний теперь заключается не во внедрении технологии, а в том, чтобы встроить ее в маркетинговые процессы и измерять реальный вклад в эффективность рекламы.