98% маркетологов запускают рекламные кампании с задержкой

Рекламная индустрия сталкивается с растущей нагрузкой: маркетологи выпускают больше контента для большего числа площадок, однако бюджеты не успевают за этими объемами, а значительная часть готовых креативов так и не используется. К таким выводам пришла компания XR Extreme Reach в своем первом исследовании состояния рекламных операций, проведенном среди более чем 400 представителей брендов и агентств из США и Великобритании.

81% респондентов сообщили, что объем производства рекламного контента вырос по сравнению с прошлым годом. При этом 70% признались, что вынуждены создавать больше материалов в большем количестве форматов при тех же или даже меньших ресурсах. Только 30% считают, что имеющихся команд и бюджетов достаточно для выполнения возросшего объема задач.

Особенно остро проблема проявляется в агентствах полного цикла: 48% из них часто сокращают объем креативной работы, тогда как среди брендов так поступают лишь 21% компаний.

92% участников исследования считают свои процессы контроля затрат прозрачными, а 84% отмечают хорошую координацию между креативными и финансовыми подразделениями. Однако на практике 70% регулярно превышают запланированные бюджеты. Основными причинами становятся расширение объема работ, незапланированные доработки и необходимость адаптировать кампании под различные платформы.

Главным препятствием для запуска рекламы респонденты назвали согласование бюджета (46%), далее следуют разработка креативной концепции (38%) и подготовка различных версий материалов (32%). В результате 98% маркетологов хотя бы иногда запускают рекламные кампании позже намеченного срока.

Исследование также показало, что значительная часть произведенного контента не используется. Более половины маркетологов задействуют менее 70% созданных креативов, а 18% используют менее половины материалов. Только 8% компаний применяют весь произведенный контент. Чаще всего креативы остаются невостребованными из-за изменения стратегии кампании после завершения производства (44%), неудовлетворительных результатов тестирования (33%), перераспределения бюджета (29%), несоответствия требованиям площадок (24%) или пропущенных сроков размещения (24%).

При этом искусственный интеллект уже стал частью ежедневной работы рекламных команд. О его использовании или тестировании сообщили 88% участников исследования, а почти половина применяет ИИ ежедневно. Чаще всего технология используется для создания визуальных эффектов (45%), анализа эффективности рекламы (44%), генерации изображений (44%), видео (42%) и рекламных текстов (41%). При этом главной причиной внедрения ИИ компании называют не сокращение расходов, а улучшение персонализации рекламы (41%) и ускорение вывода кампаний на рынок (38%). Снижение затрат оказалось лишь на третьем месте — его указали 23% респондентов.

Авторы исследования делают вывод, что главной проблемой рынка сегодня становятся не нехватка технологий, а сложность управления растущими объемами контента. По мере увеличения числа рекламных форматов и каналов брендам и агентствам приходится искать новые способы автоматизации процессов и эффективного использования уже созданных креативных материалов.