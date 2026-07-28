95% пиарщиков сталкивались с профессиональным выгоранием

5% опрошенных российских PR-специалистов никогда не сталкивались с профессиональным выгоранием. 33,3% испытывают его регулярно, 42,9% — иногда, 19% — редко. Таковы данные исследования, проведенного диджитал-компанией HINT в преддверии Дня PR-специалиста.

Главными проблемами респонденты называют размытость ролей и обязанностей (57,1%), недостаточный уровень зарплаты (47,6%), профессиональное выгорание (42,9%) и высокую рабочую нагрузку (42,9%).

52,4% интервьюируемых считают рынок коммуникаций сложным, но перспективным. 28,6% называют сферу коммуникаций высококонкурентной. Самые востребованные направления: SMM и контент (71,4%), работа с ИИ-инструментами (71,4%), PR и медиарилейшнз (61,9%), кризисные коммуникации (42,9%).

Работодатели ценят в пиарщиках стратегическое мышление (66,7%), креативность (61,9%), владение ИИ-инструментами (61,9%) и развитые коммуникационные навыки (61,9%). Все большую ценность приобретают универсальные специалисты, которые могут быстро адаптироваться к изменениям рынка и работать в нескольких направлениях.

Самим пиарщикам также приходится постоянно развивать новые компетенции. Чаще всего они отмечают необходимость усиливать управленческие навыки (38,1%), компетенции в продажах и развитии бизнеса (38,1%), креативное мышление (38,1%).

Искусственный интеллект стал частью работы большинства специалистов. 61,9% опрошенных используют ИИ ежедневно, 33,3% — периодически. Небольшая часть респондентов находится на этапе знакомства с подобными инструментами.

Александра Дробышева, генеральный директор HINT: Все чаще востребованы люди, которые умеют работать на стыке нескольких компетенций, быстро осваивают новые инструменты и готовы постоянно учиться. Именно способность адаптироваться становится одним из главных профессиональных навыков.

Если бы появилась возможность снова выбрать карьерный путь, 81% опрошенных вновь связали бы свою профессиональную деятельность со сферой коммуникаций. 42,9% довольны текущим местом работы. 33,3% открыты к новым предложениям, но не находятся в активном поиске.

Зарплатные ожидания интервьюируемых остаются сдержанными. Более 60% рассчитывают на рост дохода в течение ближайшего года. Почти две трети считают, что их текущий уровень зарплаты не соответствует ожиданиям.

В опросе участвовали 420 специалистов в сфере PR, маркетинга, SMM, диджитал и корпоративных коммуникаций.