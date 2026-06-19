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19.06.2026 в 14:15

81% опрошенных россиян экономят на продуктах питания

Сильнее всего в этом году подорожали мясо и рыба

34% опрошенных россиян стали экономить на продуктах питания в этом году. 47% экономили и раньше, а сейчас продолжают. Таковы данные исследования, проведенного консалтинговой компанией Prognosis и Shopper’s.

83% респондентов отметили подорожание продуктов питания, 70% — коммунальных услуг, 40% — бытовой техники и электроники.

Больше всего, по мнению россиян, подорожали мясо (67%), рыба (58%), фрукты (57%), огурцы и помидоры (55%), молочные продукты (51%).

Наиболее популярные способы экономить на еде: покупка товаров под собственными торговыми марками торговых сетей (об этом сообщили 44% опрошенных); отказ от чипсов, шоколада, газировки, мороженого и другой «необязательной еды» (41%); закупка товаров по акции с запасом (36%); приобретение в меньшем количестве икры, морских деликатесов, элитных сыров и других дорогих продуктов питания. 34% стали чаще ходить в дискаунтеры, 31% перешли с готовой еды на покупку продуктов и приготовление еды самостоятельно.

В опросе участвовали 800 россиян старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что готовая еда остается главным драйвером роста продуктовой розницы. Продажи категории увеличиваются на 30% второй год подряд.

Продукты питания исследование
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