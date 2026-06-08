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08.06.2026 в 08:40

Готовая еда остается главным драйвером роста продуктовой розницы

Продажи категории увеличиваются на 30% второй год подряд

Сегмент готовой еды остается самым быстрорастущим направлением на российском розничном рынке. По оценкам Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), продажи готовых блюд в крупных федеральных торговых сетях второй год подряд увеличиваются примерно на 30%. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель АКОРТ Станислав Богданов.

По словам эксперта, рост категории связан с изменением потребительских привычек. Покупатели стремятся тратить меньше времени на приготовление пищи и все чаще доверяют качеству готовой продукции, представленной в магазинах.

Продолжением этого тренда стал стремительный рост спроса на кофе навынос и продукцию мини-кофеен внутри торговых точек. По итогам 2025 года продажи в данной категории увеличились более чем на 80% в натуральном выражении.

Положительную динамику демонстрируют и товары для здорового образа жизни. В прошлом году спрос на такую продукцию в крупных розничных сетях вырос более чем на 15%. Потребители стали внимательнее относиться к составу продуктов, интересоваться диетическими и низкокалорийными решениями.

Как отметил Богданов, ключевой особенностью рынка становится более рациональное поведение покупателей. На этом фоне набирают силу форматы, позволяющие экономить время и деньги, — прежде всего жесткие дискаунтеры и магазины у дома.

По словам Богданова, зарубежные ретейлеры, продолжающие работу в России, не собираются покидать рынок. Они продолжают вкладывать средства в развитие, открывая новые магазины и развивая форматы.

готовая еда
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