Готовая еда остается главным драйвером роста продуктовой розницы

Сегмент готовой еды остается самым быстрорастущим направлением на российском розничном рынке. По оценкам Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), продажи готовых блюд в крупных федеральных торговых сетях второй год подряд увеличиваются примерно на 30%. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель АКОРТ Станислав Богданов.

По словам эксперта, рост категории связан с изменением потребительских привычек. Покупатели стремятся тратить меньше времени на приготовление пищи и все чаще доверяют качеству готовой продукции, представленной в магазинах.

Продолжением этого тренда стал стремительный рост спроса на кофе навынос и продукцию мини-кофеен внутри торговых точек. По итогам 2025 года продажи в данной категории увеличились более чем на 80% в натуральном выражении.

Положительную динамику демонстрируют и товары для здорового образа жизни. В прошлом году спрос на такую продукцию в крупных розничных сетях вырос более чем на 15%. Потребители стали внимательнее относиться к составу продуктов, интересоваться диетическими и низкокалорийными решениями.

Как отметил Богданов, ключевой особенностью рынка становится более рациональное поведение покупателей. На этом фоне набирают силу форматы, позволяющие экономить время и деньги, — прежде всего жесткие дискаунтеры и магазины у дома.



По словам Богданова, зарубежные ретейлеры, продолжающие работу в России, не собираются покидать рынок. Они продолжают вкладывать средства в развитие, открывая новые магазины и развивая форматы.