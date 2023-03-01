7 тыс. часов контента: «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» отмечает день рождения

26 февраля субхолдинг «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ), который входит в ведущий медиахолдинг страны и Восточной Европы «Газпром-Медиа Холдинг», отмечает 8-ой День рождения. По этому случаю компания, объединяющая девять активов, рассказала Sostav о самых знаменательных проектах в цифрах и о премьерах 2023 года.

Каждый из девяти активов ГПМ РТВ — самостоятельный бренд. Это шесть развлекательных телеканалов — лидеров по молодой, прогрессивной аудитории: ТНТ , «Пятница!», ТВ-3, «Суббота!», ТНТ4, 2×2. А также три компании, которые снимают мультижанровый контент: Good Story Media, 1−2-3 Production и Comedy Club Production.

Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга»: ГПМ РТВ — это одна из сильнейших и талантливейших команд на рынке. В развлекательном контенте им нет равных в стране. Более 7 тыс. часов произведённых сериалов, шоу и кино, 5 млрд просмотров контента в сети и, главное, — внимание и любовь огромной аудитории, которая ежедневно выбирает смотреть именно вас. Желаю не сбавлять скоростей и производить ещё больше крутых проектов, а «Газпром-Медиа Холдинг» всегда готов помочь с реализацией самых масштабных и амбициозных идей. С вашим праздником, коллеги!

За восемь лет субхолдинг ГПМ РТВ стал крупнейшим производителем развлекательного контента в стране. Силами продакшн-компаний было создано 7 тыс. часов эксклюзивного контента. Объёмы производства сохранились даже несмотря на турбулентные времена для всей индустрии.

Фильмы, сериалы и шоу, произведённые ГПМ РТВ, также ежегодно собирают главные индустриальные награды: «Золотые орлы», «Ники», «ТЭФИ», премии АПКиТ, награды фестивалей телесериалов «Пилот», Original+ и многих других.

Тинатин Канделаки, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»: Вот уже восемь лет ГПМ РТВ решает очень амбициозные задачи: запускает беспрецедентные по масштабу проекты, трансформирующие всю теле- и сериальную индустрию, предлагает зрителю такие истории, которые любят и смотрят десятилетиями, и остаётся лидером в высококонкурентной телевизионной среде. Сегодня наш субхолдинг объединяет лучшие команды профессионалов, которые реализуют все эти непростые задачи. В 2023 году мы готовимся удивлять по-крупному: не только ожидаемыми проектами, но и совершенно новыми форматами, которые расширят нашу контентную политику и, надеемся, найдут отклик у зрителей.

Компании, производящие премиальные сериалы и полнометражные художественные фильмы — Good Story Media и 1−2-3 Production — создали такие зрительские хиты, как «Реальные пацаны», «Ольга», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Эпидемия», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Перевал Дятлова», франшизу «Гоголь», фильм «Батя» и многие другие проекты. Их зрители впервые увидели на ТНТ, ТВ-3, ТНТ4 и платформе Premier.

В 2023 году компания Good Story Media презентует десятый сезон сериала «Реальные пацаны», который уже 13 лет собирает зрителей у экранов и вышел на рекордное количество эпизодов — вместе с новым сезоном их будет 300. В планах у компании радовать поклонников новостями о продолжении и других сериальных франшиз: «Мир! Дружба! Жвачка!», «Ольга», «Иванько», «Патриот», «Территория» и «Сладкая жизнь».

Также Good Story Media в этом году выпустит новые проекты: «Кафе Куба» (в эфире ТНТ с 13 марта), «Вика-Ураган», «Праздники» и полнометражный фильм «Тополиный пух».

Антон Щукин, сооснователь Good Story Media: Good Story Media сердечно поздравляет ГПМ РТВ с Днём рождения! Всегда готовы отдавать самое лучшее тем, кто умеет блестяще распорядиться нашими сериалами. Желаем амбициозных и смелых планов!

Кинокомпания 1−2-3 Production, занимающаяся производством премиальных сериалов и полнометражных картин, в 2023 году готовит премьеру — фильм «Императрицы». Это франшиза проекта «Пётр I. Последний царь и первый император», который стал самым кассовым документальным фильмом в истории российского проката.

1−2-3 Production был основан в 2018 году, а уже в 2020 включён в список лидеров индустрии, который ежегодно обновляет Совет государственного Фонда кино. Мировую известность 1−2-3 Production принесли сериалы, отмеченные наградами международных фестивалей, и художественные фильмы, которые становились хитами проката как в России, так и за рубежом. В настоящее время в портфеле продакшена такие рейтинговые проекты, как трилогия «Гоголь», драма «Эпидемия», приключенческий триллер «Игра на выживание» и сериал «Перевал Дятлова».

Иван Голомовзюк, генеральный директор 1−2-3 Production: Мы поздравляем ГПМ РТВ с Днём рождения и благодарим за то, что коллеги поддерживают наши творческие и бизнес-начинания. Наш продакшн был создан внутри холдинга, и за годы работы вместе мы многого достигли. ГПМ РТВ помог запустить масштабные проекты и новые направления. Мы рады быть частью огромной команды профессионалов и надеемся вместе достичь ещё больших высот.

Продюсерская компания Comedy Club Production, входящая в состав ГПМ РТВ, занимается производством развлекательного контента с 2015 года. За это время она стала хедлайнером в производстве юмористических шоу для ТНТ: Comedy Club, «Женский стендап», «Открытый микрофон», StandUp, «Comedy Баттл», «Однажды в России». Comedy Club Production выпустил немало и комедийных сериалов: «Универ», «Интерны», «СашаТаня», «Жуки», «Девушки с Макаровым», «Гусар» с Гариком Харламовым.

В 2023 году Comedy Club Production планирует удивить зрителей скетчкомом «Это мы», а также сериалами «Телохранители» и «Первокурсницы».