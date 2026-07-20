76% россиянок интересны коллаборации бьюти-брендов и заведений общепита

43% опрошенных россиянок слышали, но не сталкивались с совместными проектами бьюти-брендов и заведений общепита, где при заказе специального блюда или напитка гость получает косметику или бьюти-услугу в подарок. 12% слышали и сталкивались лично с такими коллаборациями. 45% не слышали. Таковы данные опроса, проведенного «Анкетологом».

53% респонденток узнали о таких коллаборациях в соцсетях, 43% — из рекламы в интернете. 30% увидели в заведении общепита меню, постеры или объявления. 29% узнали от друзей или знакомых, 29% — от блогеров, 25% — от бренда косметики.

54,5% интервьюируемых скорее интересены коллаборации бьюти-брендов и заведений общепита, 20,8% — очень интересны, 18,8% — скорее интересны, 5,9% — совершенно неинтересны.

В подобных коллаборациях опрошенных привлекает возможность получить косметику или бьюти-услугу в подарок (65%), интерес попробовать новое блюдо или напиток (49%), тип/вид косметики в подарке (46%), интерес к бренду косметики или парфюма (44%), необычная подача блюда/напитка или визуал (38%), интерес к конкретному заведению (35%).

Среди наиболее желанных подарков — набор пробников (56%), миниатюра парфюма (53%), подарочный сертификат (50%), уходовая (46%) и декоративная косметика (43%).

Среди площадок для коллабораций лидируют кофейни (67%), кафе (65%), кондитерские (59%), сетевые рестораны (41%), бургерные и пиццерии (39%), рестораны высокой кухни (21%).

В рамках коллаборации россиянки хотят попробовать кофе и авторский чай (63%), десерты (57%), сезонные блюда (47%), коктейли (45%), смузи и фреши (40%).

В опросе участвовали 1,8 тыс. россиянок, которые посещают кафе и рестораны и покупают уходовую и декоративную косметику.