7% россиян хотят, чтобы их нанимал на работу ИИ

83% опрошенных россиян предпочитают, чтобы их нанимал на работу живой человек-рекрутер, 7% — искусственный интеллект (ИИ). 10% затруднились ответить. Таковы данные опроса Superjob.

Чаще готовы доверить наем искусственному интеллекту мужчины (8% против 6% среди женщин), лица моложе 34 лет (8%), люди с высшим образованием (7%) и те, кто зарабатывает меньше 100 тыс. руб. в месяц (9%).

4% опрошенных считают, что можно полностью доверить ИИ проведение собеседований при приеме на работу. 40% ответили, что можно доверить частично. 50% выступили против, 6% затруднились с ответом.

Чаще согласны полностью доверить ИИ собеседование при найме мужчины (5% против 3% среди женщин), люди в возрасте до 44 лет (4% в группе до 34 лет и 4% среди тех, кому от 35 до 44 лет), лица со средним профессиональным образованием (6%) и россияне, получающие меньше 100 тыс. руб. в месяц (5%).

Примечательно, что в 2024 году готовых полностью доверить ИИ собеседование при приеме на работу насчитывалось 8%, в 2025-м — 5%.

6% респондентов однозначно согласились бы пройти собеседование при приеме на работу, на котором вместо рекрутера их интервьюировали бы ИИ-алгоритмы. 32% скорее бы согласились, 35% скорее бы не согласились. 27% однозначно бы не согласились.

Чаще однозначное согласие на собеседование с ИИ при найме выражали женщины (7% против 6% среди мужчин), лица 35−44 лет (8%), россияне со средним профессиональным образованием (7%) и те, кто зарабатывает 150 тыс. руб. в месяц (6%).

В 2024 году однозначно согласных пройти собеседование с ИИ при приеме на работу было 13%, в 2025-м — 12%.

В опросе участвовали 1,6 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет.

