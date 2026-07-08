59% россиян замечали рекламу, созданную нейросетью

59% опрошенных россиян замечали рекламу, созданную искусственным интеллектом (ИИ). 24% регулярно видят такие ролики, 35% — время от времени. 33% до конца не уверены, видели ли они ИИ-рекламу или нет. Таковы данные опроса, проведенного «Анкетологом».

Использование нейросетей в рекламе меняет восприятие бренда в разных направлениях. 25% респондентов уверены, что это не влияет на их отношение к компании, 19% говорят о снижении доверия.

23% интервьюируемых считают ИИ-рекламу модной и трендовой, у 23% она вызывает любопытство, 16% ассоциируют такой бренд с инновациями и технологиями.

По качеству ИИ-реклама не намного уступает обычной: 42% опрошенных считают ее примерно такой же, 32% — дешевой и неестественной, 26% — более креативной и цепляющей.

53% респондентов больше доверяют ролику, снятому с реальными людьми, 14% — сгенерированному нейросетью. Для 32% разница не заметна.

55% россиян смотрят короткие видео каждый день, 36% — несколько раз в неделю, 9% — еще реже. 40% сразу видят, что ролик создала нейросеть. 53% понимают это не сразу, 7% замечают следы искусственного интеллекта только при внимательном просмотре.

ИИ в роликах выдают странная мимика персонажей (54%); сломанная физика, когда предметы исчезают или двигаются неестественно (52%); анатомические ошибки вроде лишних пальцев или странных зубов (45%); непонятные формы и текстуры (40%); роботизированный голос без живых интонаций (36%); одинаковые, повторяющиеся сценарии (29%).

55% опрошенных относятся к нейровидео нейтрально, 36% — позитивно, 13% — негативно.

38% интервьюируемых смотрят нейровидео не больше пяти минут в день, треть — от пяти до 15 минут, 19% — от 15 до 30 минут, 6% — от получаса до часа, 3% — больше часа.

43% опрошенных нейровидео рекомендуют алгоритмы, пока они листают ленту. Треть натыкаются на них во время перерывов в работе. Каждый пятый использует такой контент как фон. 22% замечают ИИ-ролики, когда ищут что-то конкретное вроде рецептов или лайфхаков. 20% открывают видео в очереди, чтобы убить время.

Нейроролики чаще всего пересылают в «Максе» (45%), «ВКонтакте» (40%) и Telegram (37%).

Чаще всего пользователям попадаются в лентах ИИ-ролики следующих жанров: юмор и пародии (57%), визуальная эстетика под музыку (45%), нейросериалы (39%), познавательные видео (35%), мистика (25%) и кулинарные рецепты (22%). Сами россияне любят пародии и юмор (40%), познавательный контент (33%) и эстетику (32%). Меньше аудитории нравятся нейросериалы и ИИ-мелодрамы (23%), кулинарные лайфхаки (20%) и мистика (14%).

39% опрошенных досматривают ИИ-ролики из-за юмора и абсурдности, 36% — из-за визуальной эстетики, 33% — из-за непредсказуемой концовки. Также респондентов удерживает любопытство (26%), нежелание перелистывать ролик (15%) и гипнотический эффект (10%).

В опросе участвовало больше 2 тыс. россиян, просматривающих короткие ролики, созданные ИИ.