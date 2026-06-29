48% россиян считают смену работы каждые несколько лет разумной стратегией

48% опрошенных россиян считают, что планировать смену работы каждые несколько лет — разумная стратегия, т. к. это позволяет улучшать свои навыки. 32% относятся к этой идее настороженно из-за нестабильности рынка труда. 18% сохраняют нейтральную позицию. Таковы данные исследования, проведенного онлайн-сервисом психологической поддержки «Ясно» и сервисом развития карьеры «Эйч». Отчет есть в распоряжении Sostav.

От нового места работы респонденты чаще всего ожидают интересных задач (36%), более высокой зарплаты (31%), карьерного роста (12%) и наличия коллектива, у которого можно научиться новому (10%).

Опрошенные описали состояние человека, который слишком долго находится на одной работе: он упускает возможности карьерного роста (84%), постепенно теряет уверенность в своих силах (71%) и начинает отставать от рынка (64%). Также это может привести к раздражительности и сложностям в общении (59%), потере профессиональных навыков (53%).

52% интервьюируемых считают, что оставаться на текущем месте работы допустимо, пока не найдется подходящая альтернатива, 42% — пока человек не убедится, что решение об уходе действительно правильное. 6% говорят, что уходить нужно сразу, поскольку дальнейшая работа становится потерей времени.

Для респондентов «перерасти работу» означает отсутствие драйва от задач (74%), нехватку новых знаний (71%) и осознание, что собственные навыки стоят дороже получаемой зарплаты (65%). Это все сопровождается нежеланием идти на работу (36%), регулярным просмотром вакансий (30%) и ожиданием окончания рабочего дня (26%).

93% опрошенных сталкивались с ощущением, что переросли свою работу. 38% из них продолжают работать на прежнем месте, 30% — испытывают это состояние прямо сейчас, 26% сменили место работы, чтобы дальше расти по карьерной лестнице.



Перед увольнением 46% респондентов дают шанс текущему месту работы, 37% обсуждают свои ожидания с руководителем, столько же — берут отпуск, чтобы взвесить все плюсы и минусы.

От ухода с работы интервьюируемых чаще всего удерживают стабильный доход (67%), страх неизвестности (64%) и непонимание собственных дальнейших желаний (44%). Многие переживают из-за времени, выделенном на построение карьеры (52%), и налаженных процессах (49%).

Преодолеть этот период респондентам помогают поддержка близких (70%), консультации с карьерным консультантом или коучем (51%), встречи с психологом (43%), нетворкинг (28%), а также курсы и книги о смене карьеры (19%).

В опросе участвовали 1092 россиянина в возрасте от 18 лет из разных регионов страны.