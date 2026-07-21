44% россиян привлекает работа через онлайн-сервисы

44% опрошенных россиян рассматривают платформенную занятость, 56% не рассматривают. Чаще работа через онлайн-сервисы привлекает мужчин (47% против 41% среди женщин), людей 18−24 лет (65%), жителей городов-миллионников (56%), а также тех, кто получает до 100 тыс. руб. (45%) и от 100 до 500 тыс. руб. (45%). Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

У 73% респондентов нет опыта работы через онлайн-сервисы. 16% ранее работали в таком формате, 9% работают сейчас. 2% затруднились ответить.

Среди рассматривающих платформенную занятость 62% видят ее как подработку, 16% — как основную занятость.

Работа через онлайн-сервисы привлекает интервьюируемых в следующих сферах: транспорт и курьерские услуги (17%), торговля (13%), образование и репетиторство (12%), бытовые услуги (11%), ИТ и программирование (11%), фотография, кино и анимация (8%), реклама и маркетинг (8%), журналистика и создание контента (7%), развлечения и организация мероприятий (7%), услуги в сфере красоты (5%).

Опрошенные считают работу через онлайн-сервисы удобной (так ответили 40% респондентов), временной (28%), вынужденной (22%), компромиссной (20%), оптимальной (14%), уязвимой (14%), предпочтительной (11%), надежной (8%).

В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее профсоюзы предложили включить курьеров маркетплейсов в Трудовой кодекс.