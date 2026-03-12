Не делиться пиццей и проверять продукты: что еще нам советовали бренды в роликах февраля?

В конце зимы с помощью свежих рекламных роликов бренды обсуждают карьеру, отношения, безопасность и даже ребрендинг. Sostav собрал самые интересные кампании февраля.

Сетка превратила офис в тропические джунгли для новой кампании

«Сетка» от hh.ru и агентство The Clients запустили кампанию о том, как не потеряться в «профессиональных джунглях». В роликах и баннерах офисный быт переплетается с тропическими джунглями: кулеры, фигурки и гаджеты прорастают лианами, а HR-леопард и клавиатурная стена добавляют театральности.

Каждый ролик демонстрирует функционал сети: делиться проектами, обмениваться опытом, находить коллег и работодателей. Более 1000 нейросетевых кадров помогли создать визуальную плотность, а музыкальный микс из танцевальных битов и тропических инструментов подчёркивает приключенческий характер кампании.

Instinct показал дилемму покупателей в кампании «Честного ЗНАКа»

Креативное агентство Instinct запустило кампанию для мобильного приложения «Честный ЗНАК», посвящённую новой функции сервиса.

В роликах герои оказываются перед вечной дилеммой: «брать или не брать?», «пить или не пить?». Сомнения нарастают, а выбрать продукт становится всё сложнее. Голос бренда предлагает простое решение — проверить товар через приложение «Честный ЗНАК».

После этого герои возвращаются в реальность и уже без колебаний выбирают более полезные продукты, сравнивая состав и пищевую ценность.

Ефремов и Чиповская сыграли бывших в новой рекламе МТС

МТС запустила федеральную кампанию в поддержку подписки «Защитник+» для семьи. Сервис помогает защищать близких от мошенников и нежелательных звонков.

Главными героями роликов стали Никита Ефремов и Аня Чиповская. По сюжету героиня Чиповской привыкла держать всё под контролем, но череда неожиданных событий — побег со свадьбы, встреча с бывшим и подозрительный звонок — меняет ситуацию. В этот момент на помощь приходит сервис защиты.

Zewa стала Zemma: бренд рассказал о ребрендинге в ТВ-ролике

Компания «ЭвоКом» перезапускает бренд бумажной продукции Zewa под новым названием Zemma. Об изменениях рассказали в ТВ-ролике. По сюжету маскот бренда — Домовенок — переезжает в новую квартиру вместе с хозяевами. Этот переезд символизирует смену названия. В ролике также звучит новый слоган: «Забота — это земмачательно».

«Додо Пицца» и The Clients рассказали о здоровом эгоизме в еде

«Додо Пицца» вместе с агентством The Clients запустила кампанию «Можно не делиться», посвящённую пицце-половинкам. Бренд предлагает честно признать: даже в отношениях иногда не хочется делиться едой — и это нормально.

В центре ролика — пара, ожидающая курьера. Они договариваются оставить каждому свою половину пиццы, но в какой-то момент план начинает рушиться. Кампания обыгрывает идею «здорового эгоизма» и предлагает простое решение — каждому свою часть.

«Авито Авто» прокатали «Километры хороших историй»

«Авито Авто» и группа агентств JAMI LUP возродили легенду — шоу «Тачку на прокачку» в новом формате. Сам Xzibit прилетел в Москву, чтобы передать автоблогеру Диме Гордею ответственную миссию — проапгрейдить символ советского автопрома «Волгу» ГАЗ-24. Ролик дал старт спецпроекту «Километры хороших историй», в рамках которого зрители делились своими личными историями о «тех самых» авто, смотрели дневник прокачки на Youtube-канале Гордея и голосовали за каждый новый этап тюнинга.

Genesis Group показала «волшебный город в горах»

Режиссер монтажа фильмов «Текст», «Чебурашка», «Холоп» и «Вызов» Тим Павелко снял имиджевый ролик о Крыме для консалтинго-брокерской компании Genesis Group. Видео построено как фильм-аллегория о поиске «волшебного города в горах».

По сюжету девочка читает сказку о мифическом месте, а повзрослев отправляется на его поиски. Путешествуя по горам и набережным, героиня переживает важные моменты жизни и в итоге понимает, что тот самый город существует в реальности — в Крыму.