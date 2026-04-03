Панки в картах, сон в метро и мерч без повода: как бренды развлекали нас в марте

Бренды в начале весны решили чаще целиться в потребителя через опыт. Они прячут панк-артефакты в картах, отправляют нас «досыпать» в метро, превращают мерч в язык заботы и даже смеются над модной индустрией. Sostav собрал мартовские активации, в которых маркетинг становится игрой, жестом или полноценным культурным высказыванием.

«Яндекс» спрятал «Короля и Шута» в панорамах

«Яндекс Карты» и «Кинопоиск» запустили игру «Панкорамы» к фильму «Король и Шут. Навсегда». В городских панорамах спрятаны артефакты из мира группы Михаила Горшенева и Андрея Князева — их нужно находить и раскрывать связи с историей коллектива.

Квест разворачивается на улицах Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска: реальные локации дополнены нейросетевыми деталями — граффити, символами и персонажами. Среди находок — кассета «Конторы» и тетрадь Князя. Подробнее на Sostav.

Смотри под другим углом: «Пятница!» оживила наружную рекламу

« Пятница! » запустила кампанию к новому сезону шоу «Умнее всех» с эффектом стерео-варио: постеры меняют изображение в зависимости от угла обзора. В центре — Тина Канделаки и шахматная партия: фигуры «перекрашиваются» из белых в черные, если сменить точку зрения. Кампания размещена в московском метро и на улицах города. Подробнее на Sostav.

Сказка на маркетплейсе: Wildberries запустил коллаборацию с Krivokoso

Wildberries открыл новое направление — коллаборации с брендами. Первым партнером стала марка Krivokoso. В лимитированную коллекцию вошли футболки с принтами принцессы и дракона, обвесы в виде ягод и поднос для украшений. Дроп приурочен к 8 Марта и вдохновлен эстетикой русской сказки. Подробнее на Sostav.

Гжель и makelove переписали сказки о работе

Агентство makelove и Гжельский фарфоровый завод запустили проект «Сказки о женской работе», объединив десять компаний. В центре оказались истории сотрудниц, которые ломают стереотип о «слабом поле».

Их образы переосмыслили через сказочные архетипы и перенесли на лимитированную коллекцию расписных тарелок. Каждая — символ героини, которая действует и ведет за собой.

Проект поднимает тему гендерных предубеждений: многие женщины до сих пор сталкиваются с недоверием и обесцениванием на работе. Подробнее на Sostav.

Как ДЭВУ (POIZON) привлек более 60 тысяч игроков через интеграцию в MLBB

Маркетплейс премиальной одежды ДЭВУ (POIZON) протестировал новый формат взаимодействия с молодой аудиторией, запустив коллаборацию с Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) в России. Механика проекта строилась на пересечении лайфстайла и гейминга: пользователи вовлекались через игровые активности и Telegram-бота с розыгрышами призов.

В рамках кампании приняло участие 62 775 игроков, которые получили более 50 000 призов, включая внутриигровые алмазы, промокоды на скидки и ваучеры на 10 000 руб. Общий охват кампании составил 306 400 пользователей. Проект показал высокий отклик аудитории на гибридные форматы, объединяющие развлечения и шопинг. Для ДЭВУ (POIZON), чья модель строится на аутентификации товаров перед отправкой, такая интеграция стала логичным расширением взаимодействия с аудиторией через привычные для неё цифровые среды.

Askona устроила «тихий час» в московском метро.

Бренд Askona решила отметить Всемирный день сна перформансом в общественном транспорте Москвы. Компания собрала «сонных» героинь и подарила им дополнительные 20 минут сна за пределами дома.

Спецпроект «Сонный вагон» сфокусирован на проблеме недосыпа женщин. Чаще всего люди пытаются «доспать» по дороге, поэтому команда Askona решила провести акцию именно в общественном транспорте: в метро, в поездах московского центрального диаметра. Героини «нативного партизанского перформанса» продемонстрировали хронический недосып в общественном транспорте, надев маски для сна Askona с фразами «Досыпаю свои 20 минут» и «Еще 5 минуточек». Акция основана на инсайте о том, что женщинам необходимо спать дольше, чем мужчинам, ― от 20 до 50 минут дополнительно, по разным исследованиям.

Symbiotica и «Нитка» переизобрели классику

Symbiotica и «Нитка» представили «Перфект Рашн Спарклинг Ти» — газированный черный чай с лимоном, вдохновленный классической «русской» подачей. Напиток переосмысляет знакомый вкус в формате cold & go — освежающем и удобном для города.

Исторически черный чай с лимоном считался символом русской чайной культуры — от почтовых станций до легенд с Юрием Гагариным. Теперь этот образ адаптировали под современность: легкая газация, холодная подача и лаконичный формат банки.

«Панки, хой!»: Food.ru и «Пятёрочка» запустили игру к выходу фильма «Король и Шут. Навсегда»

Медиаплатформа Food.ru (входит в X5 Медиа) и доставка «Пятёрочки» открыли «Музей панк-рока» — проект к выходу панк-сказки «Король и Шут. Навсегда» на Кинопоиске.

Визуал лендинга погружает в эстетику комикса, на фоне играет бодрый панк — нужная атмосфера с первых секунд. Интерактивный проект состоит из двух локаций. В «Зале панк-эры» нужно пройти мини-игру на знание истории: пользователям показывают силуэты и легендарные предметы, а задача — правильно соединить их.

«Ситидрайв» показал, что женщина женщине — поддержка

«Ситидрайв» к 8 Марта рассказал о женской дружбе через коллаборацию с «Пурпур» и креативы от Rassvet.digital . В основе — проект «Женская дружба вывезет все» с игрой «Подружки» для разговоров в поездке и исследованием о том, что значит быть женщиной.

Креативы развернули в двух форматах. В Москве появились машины Ситидрайв с цитатами сотрудниц, работающих с автомобилями — от закупки запчастей до ремонта и перегона. Параллельно запустили рассылку подарков: блогерам отправили гиацинты в кашпо-машинках в стиле Ситидрайва и игру «Подружки» — как продолжение идеи о том, что дружбу можно «растить» заботой и разговорами.

Не увольняйся сгоряча: makelove предлагает сначала выговориться

К Международному дню «Бросай свою ненавистную работу» агентство makelove запустило проект Not Bad Jobs. Пользователям предлагают заполнить анонимное онлайн-заявление и выплеснуть все, что бесит — от токсичных коллег до начальства.

Сервис не собирает данные, поэтому можно не фильтровать эмоции. После отправки форма предлагает задуматься: действительно ли пора увольняться или достаточно передышки. Если решение не меняется, можно скачать шаблон настоящего заявления.

ENDY «слепили» новый визуальный формат контента и коммуникаций

Брендинговое агентство ENDY запустило новый визуальный стиль коммуникаций и сфокусировалось на главном — людях. Команда переосмыслила подачу: вместо привычных портретов сотрудников — пластилиновые персонажи, созданные по образу каждого участника команды, где даже вещи и аксессуары сделаны из разных материалов.

Каждый герой отражает характер, роль и особенности конкретного сотрудника, превращаясь в самостоятельного рассказчика и выходя за рамки HR-бренда. Персонажи становятся авторами контента: делятся историями создания кейсов, спецпроектов и внутренней кухни агентства.

Реклама на склоне: бренды осваивают горнолыжные вершины

Агентство Ambitica реализовало два проекта на курортах Сочи, интегрировав бренды в инфраструктуру горнолыжного отдыха.

Для «Яндекс Лавки» брендировали турникеты канатной дороги «Стрела» на «Розе Хутор». Слоган про доставку в горах связал частые подъемы с удобством сервиса — заказ можно получить прямо на склоне или в отеле. Для Gislaved задействовали сразу несколько локаций: видеоэкраны на «Газпром Поляне» и «Красной Поляне», а также медиафасад отеля на «Розе Хутор».

«Самокат» выпустил мерч, вдохновившись маленькими радостями

«Самокат» выпустил лимитированную линейку мерча в рамках кампании «В любимом случае» — про заботу без повода. В коллекции: брелоки в виде печенья с предсказанием и письма, носки с ироничными надписями и набор 3D-стикеров вроде «круассанимся» и «жить на всю ватрушку».

Аксессуары можно заказать себе или в подарок — как маленький жест внимания. Бренд предлагает встроить их в повседневность: украсить сумку, гаджеты или добавить стиля образу.

«О'КЕЙ» расставил указатели к нормальным подаркам

К 8 Марта «О'КЕЙ» запустил в магазинах «Навигатор по подаркам» — систему подсказок прямо в торговом зале. Напольные указатели и таблички с ироничными фразами помогают быстро найти цветы, сладости, товары для дома и другие универсальные варианты.

Активация стала частью кампании «Практичные / Романтичные» и упростила выбор в условиях перегруженного ассортимента. Бренд делает ставку на понятный путь к покупке — без метаний между рядами.

«ВкусВилл» заехал в метро с «Чистым составом»

«ВкусВилл» запустил в казанском метро брендированный поезд «Чистый состав» — часть федеральной кампании о прозрачных ингредиентах. Состав курсирует по линиям, превращая поездку в напоминание о простом принципе: меньше лишнего — больше доверия.

Вагоны оформили как арт-объект, встроенный в повседневный маршрут горожан. Так бренд переносит тему осознанного питания из digital в офлайн — туда, где контакт невозможно пропустить.

«Перекрёсток» устроил модный розыгрыш на Московской неделе моды

На Московская неделя моды показ формы для «Перекрёстка» и кафе Select превратился в перформанс. В первом ряду появилась «двойник» Анна Винтур — с бобом, черными очками и журналом «ПЕРЕК» как ироничной отсылкой к глянцу.

На подиуме показали прототип новой униформы в духе городской моды. Вместе с моделями вышли бариста и сотрудники магазинов — акцент на том, что герои индустрии — это люди, работающие с клиентами каждый день.