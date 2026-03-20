Меняется прямо на глазах: «Пятница!» разместила рекламу с эффектом стерео-варио

«Пятница!» применила в рекламе эффект стерео-варио. Интерактивные постеры меняют изображение под углом обзора. О том, как получилось это сделать, команда проекта рассказала Sostav.

Визуальной основой кампании стала шахматная партия. На постерах — ведущая шоу «Умнее всех» Тина Канделаки и шахматные фигуры, которые меняют цвет в зависимости от угла обзора: с белого на черный.

Чтобы увидеть обе стороны, зрителю нужно сменить позицию. Так, стерео-варио носитель повторяет механику интеллектуальной игры «Умнее всех»: думай, меняй угол, просчитывай ход.

Стерео-варио реклама «Умнее всех» размещена в поездах московского метро и на улицах города.

Эффект стерео-варио обычно используется на открытках и календарях и крайне редко встречается в наружной рекламе из-за сложности технологии производства и монтажа конструкций.