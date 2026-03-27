«Яндекс Карты» и «Кинопоиск» превратили городские панорамы в квест по «Королю и Шуту»

«Яндекс Карты» и «Кинопоиск» запустили интерактивный проект-игру «Панкорамы», приуроченный к выходу фильма «Король и Шут. Навсегда». На панорамах городов — среди реальных улиц — спрятаны артефакты из вселенной участников панк-группы Михаила Горшенева и Андрея Князева. Игрокам нужно найти все предметы на уровне и узнать, как они связаны с музыкальным коллективом.

Квест проходит по переосмысленным улицам Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Визуальные элементы добавлены на панорамы с помощью нейросетей. Среди них — граффити, музыкальные артефакты и образы персонажей, встроенные в реальные городские локации.

Например, на панорамах у Ленинградского рок‑клуба появились граффити со строками культовых песен, а также первая кассета «Конторы» или тетрадь Князя с первыми набросками.

Разработчики сохранили узнаваемость пространств: улицы и здания остаются близкими к оригиналу, несмотря на дополнительные детали. Это позволяет одновременно ориентироваться в городе и взаимодействовать с игровыми элементами.

Даниил Заболотный, СМО «Яндекс Карт»: В этом проекте мы хотели дать и давним, и новым фанатам возможность буквально шагнуть внутрь песен, на которых выросло не одно поколение. «Панкорамы» — это дань уважения невероятно богатой фантазии Михаила Горшенева и Андрея Князева. Мы детально изучили каждую песню, чтобы перенести на панорамы «Яндекс Карт» артефакты, связанные с миром группы, создав уникальный интерактивный памятник главной панк‑группе страны.

Состав творческой группы



Команда «Яндекс Карт»



СМО: Даниил Заболотный

Руководитель спецпроектов: Ксения Крутова

Лид В2С-маркетинга: Сергей Баранов

Growth Lead: Валерия Тонконоженко

Руководитель группы маркетинговых коммуникаций: Нина Юзефович

Креативный директор: Татьяна Васильева

Старший креативный копирайтер: Ксения Дубовенко

Старший дизайнер: Дарина Бабкина

Марком: Дарья Лукашенко

CRM-маркетолог: Алексей Мареев

PMM: Александра Диас



Команда «Кинопоиска»



Руководитель по интегрированному маркетингу: Ольга Вавилова

Менеджер по маркетингу оригинальных контентных брендов: Мария Коршунова

Руководитель по развитию контентых брендов: Анна Советникова

Re:evolution (агентство)

Креативный директор: Иван Сиденко

Старший креатор: Иван Рахимов

Клиентский сервис: Антон Лещенко

Арт-директор рекламных материалов: Корней Саламатов

Фактчекинг и работа с историей группы: Александра Церекова



Bono Digital (агентство)



Менеджер проектов: Алина Казымова

Дизайн-директор: Илья Любимов