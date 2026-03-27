«Яндекс Карты» и «Кинопоиск» превратили городские панорамы в квест по «Королю и Шуту»

«Яндекс Карты» и «Кинопоиск» запустили интерактивный проект-игру «Панкорамы», приуроченный к выходу фильма «Король и Шут. Навсегда». На панорамах городов — среди реальных улиц — спрятаны артефакты из вселенной участников панк-группы Михаила Горшенева и Андрея Князева. Игрокам нужно найти все предметы на уровне и узнать, как они связаны с музыкальным коллективом.
Квест проходит по переосмысленным улицам Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Визуальные элементы добавлены на панорамы с помощью нейросетей. Среди них — граффити, музыкальные артефакты и образы персонажей, встроенные в реальные городские локации.
Например, на панорамах у Ленинградского рок‑клуба появились граффити со строками культовых песен, а также первая кассета «Конторы» или тетрадь Князя с первыми набросками.
Разработчики сохранили узнаваемость пространств: улицы и здания остаются близкими к оригиналу, несмотря на дополнительные детали. Это позволяет одновременно ориентироваться в городе и взаимодействовать с игровыми элементами.
Даниил Заболотный, СМО «Яндекс Карт»:
В этом проекте мы хотели дать и давним, и новым фанатам возможность буквально шагнуть внутрь песен, на которых выросло не одно поколение. «Панкорамы» — это дань уважения невероятно богатой фантазии Михаила Горшенева и Андрея Князева.
Мы детально изучили каждую песню, чтобы перенести на панорамы «Яндекс Карт» артефакты, связанные с миром группы, создав уникальный интерактивный памятник главной панк‑группе страны.
Состав творческой группы
Команда «Яндекс Карт»
СМО: Даниил Заболотный
Руководитель спецпроектов: Ксения Крутова
Лид В2С-маркетинга: Сергей Баранов
Growth Lead: Валерия Тонконоженко
Руководитель группы маркетинговых коммуникаций: Нина Юзефович
Креативный директор: Татьяна Васильева
Старший креативный копирайтер: Ксения Дубовенко
Старший дизайнер: Дарина Бабкина
Марком: Дарья Лукашенко
CRM-маркетолог: Алексей Мареев
PMM: Александра Диас
Команда «Кинопоиска»
Руководитель по интегрированному маркетингу: Ольга Вавилова
Менеджер по маркетингу оригинальных контентных брендов: Мария Коршунова
Руководитель по развитию контентых брендов: Анна Советникова
Re:evolution (агентство)
Креативный директор: Иван Сиденко
Старший креатор: Иван Рахимов
Клиентский сервис: Антон Лещенко
Арт-директор рекламных материалов: Корней Саламатов
Фактчекинг и работа с историей группы: Александра Церекова
Bono Digital (агентство)
Менеджер проектов: Алина Казымова
Дизайн-директор: Илья Любимов