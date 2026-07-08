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08.07.2026 в 05:30

15% сотрудников «Яндекс Маркета» затронет реорганизация

Бюджеты перераспределят на развитие ключевых направлений

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«Яндекс Маркет» подтвердил планы по пересмотру структуры команд. Изменения затронут до 15% сотрудников подразделения, при этом компания намерена максимально перевести работников на другие позиции внутри «Яндекса». Об этом сообщили Forbes в пресс-службе маркетплейса.

Ранее в СМИ появились сообщения о сокращении бюджета и персонала маркетплейса. Во внутреннем сервисе компании сотрудники уже начали обращаться к руководству с вопросами о возможных увольнениях и выплатах при сокращении.

В компании пояснили изданию, что откажутся от непрофильных проектов и перераспределят ресурсы на ключевые направления развития. Маркетинговый бюджет планируется направить на улучшение условий для продавцов и специальные предложения для покупателей. При этом общий бюджет подразделения, по словам представителей «Яндекс Маркета», останется без изменений.

В «Яндекс Маркете» подчеркнули, что пересмотр структуры является частью программы повышения эффективности бизнеса. Компания также заявила, что продолжит инвестировать в ключевые направления, включая развитие сценариев покупок с использованием искусственного интеллекта совместно с подразделением транзакционного ИИ и «Алисой AI».

«Мы нацелены на то, чтобы максимальное количество людей нашли ротацию внутри "Яндекса"», — добавили там.

Ранее сообщалось, что недополученные российским бюджетом доходы, связанные с маркетплейсами, могут составить от 440 млрд до 690 млрд руб. в текущем году.

Яндекс.Маркет
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