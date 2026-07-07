Маркетплейсы не доплатят в бюджет 690 млрд рублей в 2026 году

В этом году недополученные российским бюджетом доходы, связанные с маркетплейсами, могут составить от 440 млрд до 690 млрд руб. Таковы данные Центра налоговой политики и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, пишет «Коммерсантъ».

Бюджет недополучит 530 млрд руб. из-за применения специальных налоговых режимов и схем налоговой оптимизации российскими селлерами, 123 млрд руб. — из-за отсутствия обязанности зарубежных продавцов уплачивать НДС при трансграничной торговле, до 36 млрд руб. — из-за того, что владельцы пунктов выдачи заказов частично уклоняются от уплаты НДФЛ и страховых взносов за работников.

Центр налоговой политики и Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН предлагают:

обязать всех продавцов независимо от налогового режима уплачивать НДС с продаж через маркетплейсы, а платформы — наделить функцией налогового агента по НДС;

запретить применять пониженные региональные ставки по упрощенной системе налогообложения в отношении доходов, которые получены селлерами от продажи товаров через маркетплейс за пределами регионов, в которых ставки установлены;

ввести НДС на трансграничную торговлю по общей ставке;

усилить информационный обмен между маркетплейсами и налоговыми органами.

Участники рынка онлайн-торговли говорят, что предложенные меры могут привести к сокращению продаж и налоговой базы, оттоку предпринимателей с маркетплейсов и уходу бизнеса в серую зону.