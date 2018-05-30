Видео-креатив от рекламных агентств

В последний весенний день (жаль, ощущается, как первый) мы представляем традиционную подборку рекламных роликов. Концепции майских видео в большинстве случаев довольно предсказуемы: пикники, отдых и, конечно, футбол. А вот как эти и другие идеи были реализованы — смотрите в нашей подборке.

Пикник от SLAVA

Выбраться на пикник бывает непросто, но только не для героев новой рекламной кампании бренда «Ядрена Копоть».

Даже в офисе, в постели или на приеме у психиатра они жарят любимые сосиски, не обращая внимания на жалобные возгласы окружающих.

Короткометражка в поддержку Barkli Gallery от BAZELEVS

Короткометражный фильм развивает концепцию проекта и продолжает идею фирменного стиля, построенного на образе хранителя дома.

Этот образ был вдохновлён творчеством Льва Бакста и его «Послеполуденным отдыхом Фавна» на музыку Дебюсси. Главный герой балета, лесной Фавн, был создан бесподобным Вацлавом Нижинским, новатором танца и одним из ведущих участников дягилевского балета.

Узнаваемый классический образ стал вдохновением для творческой коллаборации «Баркли», студии Вazelevs и Государственной Третьяковской галереи и поводом создать беспрецедентный арт-проект в рамках строительства клубного дома Barkli Gallery.

Первый заместитель председателя Правления корпорации «Баркли» Александр Красавин В искусстве всё взаимосвязано, так почему бы не воспользоваться всеми средствами — музыкальными, хореографическими, живописными — чтобы в полной мере раскрыть замысел проекта Barkli Gallery? Пусть каждый переживет вместе с нами эту метаморфозу, перенесётся в мир изящного и спонтанного, ведь эмоция всегда рождается здесь и сейчас. От звука, от блика, от прикосновения.

Смолов и Ургант в рекламе «Тинькофф Банка»

Футбольная реклама, снятая при участии лидера сборной России по футболу Федора Смолова и амбассадора бренда — телеведущего Ивана Урганта, ориентирована на продвижение нового выгодного предложения для всех держателей карты Tinkoff Black Visa.

Съемки футбольного рекламного ролика «Тинькофф Банка» прошли сразу в нескольких съемочных локациях: на футбольном стадионе и в магазине спортивных товаров.

Havas Life показало, как лечить «асфальтовую болезнь»

Сколько нужно компьютерной графики, чтобы снять «freeze time»? «Практически не нужно,» — говорит агентство Havas Life вместе с режиссёром Максом Ксёндой. И вот подтверждение: новый рекламный ролик для «Банеоцин».

Скоро лето, наступает сезон поездок на дачу и просто на природу. А значит все мы снова в опасности: ожоги, порезы, «асфальтовая болезнь» — мало ли что. Компания Sandoz решила напомнить, что полезно иметь с собой в аптечке «Банеоцин».

Чтобы подчеркнуть уникальность продукта, креативная команда решила использовать уникальный стиль съёмки и построила его на приёме «freezetime», буквально демонстрируя, как раны останавливают вас за любым делом. А режиссёр Макс Ксёнда создал каждую сцену, используя реквизит так, чтобы по возможности избежать компьютерной графики. Команда кропотливо развешивала кухонную утварь, мясо, футбольные мячи и всё, что попадалось под руку, так, чтобы картинка получилась максимально «вкусной» и натуралистичной.

Ролик появится на ТВ и в интернете. Кампания продлится до конца лета 2018 года.

SLAVA прорекламировало колбасы из Стародворья

Жители деревни Стародворье не признают современные тренды, а предпочитают все качественное и проверенное временем.

Актер Ян Цапник доходчиво объясняет это в новой рекламной кампании бренда.

«Притча о чуде» от ZAVODMEDIA

Креативное видео-агентство ZAVODMEDIA выпустило проморолик «Притча о чуде». Это вторая работа из серии рекламных роликов «Жизнь пуста, если в ней нет фантазии», раскрывающая основной эмоциональный посыл бренда ZAVODMEDIA.

Съемки проходили в песчаном карьере Подмосковья неподалёку от Новорязанского шоссе. Саундтреком съемки были выстрелы винтовок. В двухстах метрах от съёмочной площадки снайперы тренировали свои навыки, а эхо оглушительных выстрелов создавало неповторимую атмосферу.

На главные роли были приглашены Игорь Волошин (известный российский режиссёр, фильмы «Бедуин», «Нирвана», «Я» и др. картины) и Ольга Сутулова (российская актриса театра и кино). Собирательный образ двух персонажей совмещал в себе образ искателей приключений и самоироничных романтиков.

Потерявшийся смартфон от CULT Productio

В новой рекламе Honor ищет свою потерявшуюся хозяйку. По сюжету ролика, девушка оставляет смартфон в автобусе. Телефон оживает и ищет ее по всему городу. Видео уже набрало более 5 млн просмотров.



Проект снимался в зимних условиях за одну мартовскую ночь в центре Москвы. Одна из главных задач постпродакшена — сделать так, чтобы телефон оставался реалистичным и негнущимся, но при этом ожил.



Реализацией идеи занималась команда CULT Production.

Банка «Принглс» показала свое содержимое

Известнейший в мире бренд по производству пшенично-картофельных чипсов — Pringles, запускает рекламную акцию под названием «Прингоооалс».

В поддержку кампании был выпущен проморолик, в котором компания друзей увлеченно смотрит футбольный матч. В руках одного из героев нахоится банка «Принглс», крышка которой внезапно выстреливает, словно не в силах удержать содержимое, и демонстрирует всем нам настоящее торжество фанатов из разных стран.

Проморолик 1xBet с Леонидом Слуцким

В рамках рекламной кампании была запущена серия роликов, в которых принял участие футбольный тренер Леонид Слуцкий. Именно он агитирует клиентов букмекерской конторы 1xBet делать ставки на спорт, получать купоны и учувствовать в розыгрыше ста автомобилей «Киа Оптима».

Леонид Слуцкий предстает в образе царя Леонида и физрука.

Слишком быстрая продажа квартиры от «Авито»

Новый ролик сервиса «Авито» направлен на продвижение раздела по продаже недвижимости. Цель рекламы: продемонстрировать крайне быструю пордажу квартиры.

По сюжету, компания детей бегут звать гулять своего друга. Какого же было их удивление узнать, что он уже переехал, а на пороге их встречает незнакомая женщина.

Роналдиньо снялся в рекламе «Магнит»

Скидки до 90% в рекламе сети магазинов «Магнит» прорекламировал известный футболист Роналдиньо в ролике от SLAVA . Для этого ему даже не понадобилось приезжать в Россию.

Акция «С любовью от Роналдиньо» стартовала в начале мая и продлится до сентября.

Игорь Николаев в рекламе Snickers исполнил легендарный хит

Кампания Snickers «Ты не ты, когда голоден» продолжилась при участии нестандартного для бренда героя — Игоря Николаева. Именно в него, по сюжету, превращается один из футбольных болельщиков.

Шар для боулинга стал лучшим другом актера сериала «Улица» в ролике «ЮЛЫ»

В съемке рекламы платформы «ЮЛА» принял участие актер сериала «Улица» на ТНТ Максим Михалев.

Главный герой решает купить себе шар для боулинга, который в дальнейшем становится не просто вещью, а настоящим другом, с которым можно посмотреть кино, покататься на каруселях, сделать множество фото, а потом… продать.

Трогательная кампания McCann Moscow и Теле2

Друзья из соцсетей знают, чем вы увлекаетесь, куда поехали в отпуск и даже что вы ели на завтрак. А что о вас знают ваши бабушки и дедушки, далекие от современных технологий?

Агентство McCann вместе с Tele2 задумалиось о том, как много упускают наши близкие, которые не умеют пользоваться мобильным интернетом, предложив добавить бабушку в друзья.

Красочная рекламная кампания Huawei

Бренд Huawei в новой рекламной кампании, состоящей из серии ярких роликов, рассказал о возможностях камер смартфонов из линейки P20Pro.

В съемках было задействовано большое количество декораций, реквизита, а актерам удалось примерить на себя самые разные образы.

Нагиева приревновали к Маликову в новом ролике МТС от BBDO Moscow

На этот раз зрителям пришлось наблюдать за настоящей семейной драмой — супруга Нагиева нашла на диване длинный волос.

Оказалось, что он принадлежит соседу по дачному поселку и тезке Дмитрию Маликову, который до сих пор не установил у себя дома спутниковое телевидение от МТС и поэтому ходил смотреть футбол к чете Нагиевых. Подробнее на Sostav.

Сколково и «Роскреатив» выпустили ролик с блэкджеком и всем прочим

В Сколково уверены, развивать свой стартап можно где угодно: в лаборатории, на заводе, на пляже, в бассейне и в машине. Главное — правильный выбор инвестора. Именно на этом и сделан акцент в новом рекламном ролике, анонсирующем проект Startup Village Сколково. Подробнее на Sostav.

Роуминг, гудбай: звезда 90-х продвигает новый тариф в ролике «МегаФон»

Вместе с российскими туристами Сергей станцевал на фоне самой выкладываемой достопримечательности: Пизанской башни — и призвал танцевать от счастья всех любителей путешествовать, ведь теперь они могут делиться своими впечатлениями онлайн и общаться с близкими без ограничений и подвохов, как дома. Подробнее на Sostav.

Галустян доставил суши учителям, бандитам и сектантам в ролике «Тануки» и Zebra Hero

Неунывающий Галустян доставляет еду самым неоднозначным клиентам — сектантам, бандитам и даже учительницам, которые, кажется, в курьере заинтересованы больше, чем в своем заказе.

В течение рабочего дня Михаил попадает в необычные ситуации, например, напряженный момент бандитской разборки или разгар оккультного ритуала. «Тануки» в слогане поясняет: «Доставим, несмотря ни на что». Подробнее на Sostav.

X-Fit запустил новую рекламную кампанию со звездами шоу-бизнеса, телевидения и спорта

Восемь роликов в рамках новой рекламной кампании — это восемь героев и восемь самобытных историй.

Фитнес не только помогает им заниматься любимым делом, но и заряжает энергией, которая необходима для развития и покорения новых вершин. Таким героем может стать каждый яркий и успешный человек, который не мыслит своей жизни без перспективы. Подробнее на Sostav.

«Альфа-Банк» стал финансовым тренером молодых предпринимателей в кампании от McCann Moscow

В рамках новой коммуникации «Альфа-Банк» становится личным тренером молодых предпринимателей: он берет на себя работу по ведению счета, помогает с ведением бухгалтерии и привлечением клиентов.

Параллель со спортом проведена не случайно, ведь в бизнесе всё как в спорте: под руководством опытного тренера необходимый результат гарантированно будет достигнут за более короткий период, а эмоциональные советы тренера одинаково подходят и для футболиста, и для молодого предпринимателя. Подробнее на Sostav.

«Альфа-Банк» запустил новую серию роликов к ЧМ-2018

Рекламная кампания, разработанная агентством Deltaplan, состоит из трех видео, в каждом из которых главный герой Евгений Кулик раздает зрителям советы, которые помогут подготовиться к Чемпионату и получить свой билет на матч. Подробнее на Sostav.

«Омский бекон» снова выпустил горячий сибирский ролик

Сибирский бренд «Омский Бекон» вновь запускает эмоциональную кампанию, отказываясь от обычной продуктовой рекламы. Новое видео призвано дать возможность зрителям по-новому взглянуть на себя и окружающую территорию.

Разработкой кампании «Встретимся в Сибири» занималось агентство MOMO Group . В основе сюжета видео лежит музыкальное путешествие в жаркое сибирское лето. Ведь, чтобы сплавиться по реке, пройти по горному хребту или попасть на модный музыкальный фестиваль, не нужно ехать за тридевять земель. Подробнее на Sostav.

Friends Moscow и Stereotactic разработали кампанию для «Модульбанка»

Майский ролик «Модульбанка» предприниматель показан как герой, который проходит свой собственный путь, стойко преодолевая все препятствия. В этом ему помогают принципы, по которым он живет: не откладывать дела на завтра, всегда искать выход из любой ситуации, не заставлять других ждать. Подробнее на Sostav.

Голубоглазая блондинка стала пивом в новой рекламе «Балтики» от Leo Burnett Moscow

Новая кампания рассказывает о том, что «Балтика 0» призвана освежать в любой ситуации — на пляже, после пробежки или в душном офисе, являясь классическим изотоником. Подробнее на Sostav.

Даже медведь не помешал пенсионерам оформить вклад в «Почта Банке» в ролике от Instinct

Перед командой агентства была поставлена задача создать коммуникацию, которая с юмором рассказала бы о новом продукте. По сюжету нового рекламного видео лицо банка Сергей Гармаш и его друг шли через лес в отделение банка и встретили по пути медведя. Понимая, что до банка они не дойдут, главные герои не расстраиваются, ведь при оформлении вклада онлайн ставка будет больше. Подробнее на Sostav.

Юрий Дудь снялся в ролике Head & Shoulders, став лицом бренда

В ролике Head & Shoulders обращается к одному из главных мужских трендов последнего времени — модным стрижкам. Именно ими создатели кампании — агентство Saatchi&Saatchi Russia — призывают хвастаться в социальных сетях под тегами #БольшеКрутыхГолов и #ПокажиСебя. Подробнее на Sostav.

Блокбастер для МТС: Нагиев и Тиль Швайгер продвигают партнерство оператора и Apple

Серия роликов является блокбастером о непростой жизни напарников-детективов — Дмитрия Нагиева и Тиля Швайгера. Их миссия — восстановить справедливость: покупатели iPhone X имеют право на получение двух терабайтов мобильного интернета в подарок. Подробнее на Sostav.

Словно Хатико: Amstel вновь рассказал о настоящей дружбе в новом ролике

Дружба — заглавная тема для Amstel. Бренд убежден, даже небольшие поступки, которые ты совершаешь ради друга, гораздо лучше демонстрируют твое истинное отношение к нему.

Главный герой ролика, не сдвигаясь с места, и в дождь, и в мороз, и с голубями на голове готов ждать друга столько, сколько потребуется, когда такая знакомая ситуация — «Будь другом, подержи пиво!» — приобретает совершенно нестандартную форму. Подробнее на Sostav.

«Говори, говорю!»: Александр Ревва стал лицом новой кампании «Билайн»

Креативное агентство Contrapunto запустило новую масштабную рекламную кампанию «Говори, говорю!», главным героем которой стал автор этой цитаты Александр Ревва.

Шоумен чуть более чем на полминуты стал настоящим супергероем: он взлетает, прыгает с парашютом, погружается в море и без конца призывает говорить, продвигая тарифы «ВСЁмоё!» от «Билайн». Подробнее на Sostav.

Стас Костюшкин страстно танцует в новом ролике «МегаФон»

Оператор сотовой связи «МегаФон» и агентство Instinct разработали новую кампанию по продвижению выгодного предложения. Основой проморолика стал романтический танец прямо в салоне связи.

Главный герой Стас Костюшкин предстал в образе Казановы, которому не хватает только классного смартфона Samsung Galaxy J5 и полгода бесплатной связи, чтобы стать всесильным. Подробнее на Sostav.

«Люди важнее»: Константин Хабенский снялся в рекламе «Совкомбанка»

Константин Хабенский стал главным героем новой рекламной кампании «Совкомбанка», в которой противопоставляются два принципиально разных подхода к жизни.

Лицом новой коммуникации, разработкой которой занималось агентство MORE, стал актер Константин Хабенский. Подробнее на Sostav.

Фермеры против гаджетов и сериалов в кампании MORE и «Село Зеленое»

Бренд «Село Зеленое» придерживается «зеленых» принципов в работе: без жестокости к животным, без вреда окружающей среде, без примесей и добавок — поэтому «зеленая тема» стала основой его первой рекламной кампании.

В серии роликов агентство рассказало о приключениях фермера в городе. Подробнее на Sostav.

Leo Burnett Moscow и «Сбербанк» показали идеального сотрудника

Креативное агентство Leo Burnett Moscow и «Сбербанк» запустили кампанию в поддержку нового решения «Свое дело» для малого бизнеса. В проморолике креаторы комично изобразили идеальный мир работодателя: сотрудник, который ненавидит спать и вообще уходить с работы, отпуск готов перенести еще на год, а просмотр футбола считает лишним для себя занятием, ведь там и без него кто-то выиграет. Подробнее на Sostav.

«Билайн» собрал блогеров в клипе «Всё моё!»

«Билайн» выпустил музыкальное видео в поддержку новой тарифной линейки «ВСЁмоё!». В подготовке клипа участвовало продюсерское агентство didenok, а к разработке сценария подключились герои клипа — популярные блогеры-музыканты. Подробнее на Sostav.