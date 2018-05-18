Кампания под двусмысленным названием #БольшеКрутыхГолов запущена в преддверии предстоящих спортивных событий и в поддержку новой серии шампуней. Лидером нового движения стал посол бренда Head & Shoulders — журналист и видеоблогер Юрий Дудь.
В ролике бренд обращается к одному из главных мужских трендов последнего времени — модным стрижкам. Именно ими создатели кампании призывают хвастаться в социальных сетях под тегами #БольшеКрутыхГолов и #ПокажиСебя.
Флешмоб запустил посол бренда Юрий Дудь — на собственном примере в новом ролике он показал, что острые моменты, дерзкие комбинации и опасные угловые можно увидеть не только на поле. А чтобы новая стрижка всегда выглядела отлично, свежо и обладала легким мужским ароматом, можно воспользоваться шампунями из новой серии Head&Shoulders Men Ultra с активным комплеком ZPT и в специальном «футбольном» дизайне.
Партнером проекта стал барбершоп Chop-Chop, который готов предоставить скидку в 50% в обмен на код с упаковки шампуня. В рамках кампании барберы разработали специальный каталог футбольных причесок.
Данный проект — пример нового подхода холдинга Publicis Groupe «The Power of One». Кампания с самого начала разрабатывалась P&G совместно с креативным и медийным агентствами, потому что в условиях такого масштабного международного события коммуникация бренда должна быть интересной и заметной во всех каналах коммуникации. Saatchi&Saatchi Russia разработало идею кампании, базирующуюся на глобальной платформе бренда Head&Shoulders «Just watch me», а Starcom организовало медийное продвижение проекта.
Артем Мухин, старший копирайтер креативного агентства Saatchi&Saatchi Russia
Дерзкую красивую мужскую стрижку можно сравнить с футбольным матчем. В обоих случаях — это зрелищная экспрессия, демонстрация индивидуальности, красивой техники, дерзкие комбинации, четкая подача и красота исполнения. Эту параллель между крутой игрой в футбол и крутой мужской стрижкой мы постарались передать в ролике. А помог нам в этом Юрий Дудь — человек, который знает всё о футболе, и которого любит и слушает наша ЦА.
Сергей Бархударьян, Head of Publicis Media Sport & Entertainment Russia.
Главная особенность нашего партнерства с Юрием Дудем — масштаб проекта и нестандартный подход к его реализации. В рамках движения #БольшеКрутыхГолов бренд создает и транслирует собственный интересный материал о футболе, который, помимо прочего, нативно интегрируется в канал своего амбассадора, популярного спортивного журналиста и блогера Юрия Дудя. Масштабную интеграцию этого брендированного контента мы запустили на базе нескольких спортивных медиаплощадок. Благодаря сотрудничеству с международной сетью мужских парикмахерских Chop-Chop, а также PR-кампании и прямой медиаподдержке мы задействовали и объединили все каналы коммуникации с потребителем. Таким образом, в рамках проекта мы создаем высокоохватную рекламную кампанию и выстраиваем качественную связь бренда с футболом. Так движение #БольшеКрутыхГолов наглядно демонстрирует эффективность подхода Power of One.
Состав творческой группы:
Procter & Gamble (клиент)
Brand Manager Hair Care EECAR: Анастасия Логинова
Senior Associate Brand Manager Head&Shoulders EECAR: Елена Савина
Associate Brand Manager Hair Care EECAR: Юлия Дундукова
Brand Communications Hair Care CEE/CAR: Елена Булгакова
Saatchi&Saatchi Russia (креатив)
Креативный директор: Юрий Полонский
Директор по стратегическому планированию: Дарья Царькова
Глава креативной группы: Александр Любавин
Старший копирайтер: Артем Мухин
Руководитель дизайн студии: Андрей Ивандиков
Директор по работе с клиентами: Наталья Сысоева
Аккаунт-директор: Ольга Митина
Помощник менеджера по работе с клиентами: Алла Каганова
Аккаунт-менеджер: Алиса Мартынова
Продюсер: Наталья Патрушева
Starcom (медиа)
Sport & Entertainment Director: Сергей Бархударьян
Content Manager: Дарья Тишкова
Head of Non-Standard projects: Алёна Хожайнова
Regional Display Lead: Борис Воронин
Ярче (продакшн)
Режиссер: Сергей Шубин
Второй режиссёр — Денис Соколов
Оператор-постановщик — Александр Полищук
Художник-постановщик — Сергей Роднов
Барбер — Стас Врублевский
Генеральный продюсер «ЯРЧЕ!» — Ирина Веревкина
Продюсер «ЯРЧЕ!» — Никита Хотьков