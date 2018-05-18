В рамках кампании был разработан каталог «футбольных» причесок

Кампания под двусмысленным названием #БольшеКрутыхГолов запущена в преддверии предстоящих спортивных событий и в поддержку новой серии шампуней. Лидером нового движения стал посол бренда Head & Shoulders — журналист и видеоблогер Юрий Дудь.

В ролике бренд обращается к одному из главных мужских трендов последнего времени — модным стрижкам. Именно ими создатели кампании призывают хвастаться в социальных сетях под тегами #БольшеКрутыхГолов и #ПокажиСебя.

Флешмоб запустил посол бренда Юрий Дудь — на собственном примере в новом ролике он показал, что острые моменты, дерзкие комбинации и опасные угловые можно увидеть не только на поле. А чтобы новая стрижка всегда выглядела отлично, свежо и обладала легким мужским ароматом, можно воспользоваться шампунями из новой серии Head&Shoulders Men Ultra с активным комплеком ZPT и в специальном «футбольном» дизайне.

Партнером проекта стал барбершоп Chop-Chop, который готов предоставить скидку в 50% в обмен на код с упаковки шампуня. В рамках кампании барберы разработали специальный каталог футбольных причесок.

Данный проект — пример нового подхода холдинга Publicis Groupe «The Power of One». Кампания с самого начала разрабатывалась P&G совместно с креативным и медийным агентствами, потому что в условиях такого масштабного международного события коммуникация бренда должна быть интересной и заметной во всех каналах коммуникации. Saatchi&Saatchi Russia разработало идею кампании, базирующуюся на глобальной платформе бренда Head&Shoulders «Just watch me», а Starcom организовало медийное продвижение проекта.

Артем Мухин, старший копирайтер креативного агентства Saatchi&Saatchi Russia Дерзкую красивую мужскую стрижку можно сравнить с футбольным матчем. В обоих случаях — это зрелищная экспрессия, демонстрация индивидуальности, красивой техники, дерзкие комбинации, четкая подача и красота исполнения. Эту параллель между крутой игрой в футбол и крутой мужской стрижкой мы постарались передать в ролике. А помог нам в этом Юрий Дудь — человек, который знает всё о футболе, и которого любит и слушает наша ЦА.

Сергей Бархударьян, Head of Publicis Media Sport & Entertainment Russia. Главная особенность нашего партнерства с Юрием Дудем — масштаб проекта и нестандартный подход к его реализации. В рамках движения #БольшеКрутыхГолов бренд создает и транслирует собственный интересный материал о футболе, который, помимо прочего, нативно интегрируется в канал своего амбассадора, популярного спортивного журналиста и блогера Юрия Дудя. Масштабную интеграцию этого брендированного контента мы запустили на базе нескольких спортивных медиаплощадок. Благодаря сотрудничеству с международной сетью мужских парикмахерских Chop-Chop, а также PR-кампании и прямой медиаподдержке мы задействовали и объединили все каналы коммуникации с потребителем. Таким образом, в рамках проекта мы создаем высокоохватную рекламную кампанию и выстраиваем качественную связь бренда с футболом. Так движение #БольшеКрутыхГолов наглядно демонстрирует эффективность подхода Power of One.

Состав творческой группы:

Procter & Gamble (клиент)

Brand Manager Hair Care EECAR: Анастасия Логинова

Senior Associate Brand Manager Head&Shoulders EECAR: Елена Савина

Associate Brand Manager Hair Care EECAR: Юлия Дундукова

Brand Communications Hair Care CEE/CAR: Елена Булгакова

Saatchi&Saatchi Russia (креатив)

Креативный директор: Юрий Полонский

Директор по стратегическому планированию: Дарья Царькова

Глава креативной группы: Александр Любавин

Старший копирайтер: Артем Мухин

Руководитель дизайн студии: Андрей Ивандиков

Директор по работе с клиентами: Наталья Сысоева

Аккаунт-директор: Ольга Митина

Помощник менеджера по работе с клиентами: Алла Каганова

Аккаунт-менеджер: Алиса Мартынова

Продюсер: Наталья Патрушева

Starcom (медиа)

Sport & Entertainment Director: Сергей Бархударьян

Content Manager: Дарья Тишкова

Head of Non-Standard projects: Алёна Хожайнова

Regional Display Lead: Борис Воронин

Ярче (продакшн)

Режиссер: Сергей Шубин

Второй режиссёр — Денис Соколов

Оператор-постановщик — Александр Полищук

Художник-постановщик — Сергей Роднов

Барбер — Стас Врублевский

Генеральный продюсер «ЯРЧЕ!» — Ирина Веревкина

Продюсер «ЯРЧЕ!» — Никита Хотьков