Кампания разработана агентством BBDO Moscow

Рекламные кампании МТС уже стали для зрителей настоящим сериалом. Семейная жизнь Нагиева и его рекламной жены Марии Горбань каждый раз играет новыми красками. Не так давно мы узнали об их идеальных отношениях с многочисленными родственниками, а теперь пришло время встретиться и с соседями пары.

На этот раз зрителям придется наблюдать за настоящей семейной драмой — супруга Нагиева нашла на диване длинный волос.

Оказалось, что он принадлежит соседу по дачному поселку и тезке Дмитрию Маликову, который до сих пор не установил у себя дома спутниковое телевидение от МТС и поэтому ходил смотреть футбол к чете Нагиевых.

Попытки убедить в этом Марию оказались тщетными, поэтому Нагиев собрал всё самое необходимое — например, спутниковую тарелку — и отправился в гости к соседу.

«Люди, которые однажды распробовали спутниковое телевидение от МТС, уже не смогут от него оторваться. Тем более МТС предлагает выгодную цену, в которую входит не только оборудование, но и полгода просмотра любимых каналов. Неудивительно, что Дима Нагиев, сбегая на время от разбушевавшейся подруги, берет с собой лишь самое необходимое: личные вещи и спутниковую тарелку», — рассказывает директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.

Съёмки роликов проходили в Москве в павильоне. В перерывах между дублями Дмитрий Маликов играл для съемочной группы на рояле.

Режиссером ролика стал Ярослав Чеважевский, а в качестве музыкального сопровождения ролика была использована хорошо известная российскому зрителю песня ВИА «Песняры» — «Косил Ясь конюшину».

В интегрированной рекламной кампании МТС задействовала следующие каналы коммуникаций: ТВ, интернет, наружная реклама, радио, АЗС, электрички.

Состав творческой группы:

МТС

Наталия Глаголева

Мария Яковлева

Елена Крымская

Елена Исакова

BBDO

Андрей Иванов

Дарья Булахтина

Артем Саруханян

Иван Отчик

Екатерина Уткина

Анастасия Прямилова

Ирина Корюкова

Валерий Горохов

Дмитрий Рубежов

Режиссер

Ярослав Чеважевский