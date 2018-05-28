Саундтреком к роликам стал хит Валерия Леонтьева «Зеленый свет»

Агентство MORE запустило на ТВ самую зеленую рекламную кампанию для бренда «Село Зеленое». В серии роликов агентство рассказало о приключениях фермера в городе.

Бренд «Село Зеленое» придерживается «зеленых» принципов в работе: без жестокости к животным, без вреда окружающей среде, без примесей и добавок — поэтому «зеленая тема» стала основой его первой рекламной кампании.

Креативное решение построено на расхожем мнении о том, что «можно вывезти фермера из села, но не село из фермера».

В серии 20-секундных роликов простодушный фермер приезжает в мегаполис и, как ему кажется, полностью вписывается в ритм и правила городской жизни. Но на самом деле это не так: каждая встреча с горожанами — это комедия положений, которая демонстрирует нам полную зацикленность фермера на своем деле, что в конечном итоге и делает продукты «Село Зеленое» вкусными и натуральными.

Юля Андриянова, старший копирайтер агентства MORE Первый контакт с аудиторией должен быть запоминающимся и выделяться из клаттера. Именно поэтому мы не стали рассказывать очередную историю про счастливую семью за столом, а поставили в центр внимания наше главное преимущество — фермера. Но фермера вне клише: без клетчатой рубашки, соломенной шляпы и поглаживания колосьев в поле. Наш герой приезжает в город себя показать, на людей посмотреть, и, заодно, познакомить их с продуктами «Село Зеленое».

Саундтреком к городским каникулам фермера стал хит Валерия Леонтьева «Зеленый свет». Режиссером роликов выступил мастер «комедии оценок» — англичанин Джеймс Пилкингтон, который очень тонко сумел передать юмор ситуации через микрореакции героев, не уводя истории в наигранный хохот.

Состав творческой группы:

Село Зеленое (КОМОС ГРУПП) (клиент)

Юлия Сергеева — Заместитель генерального директора по маркетингу

Вера Леонтьева — Старший бренд-менеджер

MORE (агентство)

Мария Борзилова — креативный директор

Дим Муратов — client service директор

Юля Андриянова — старший копирайтер

REFLEX Film Studio (продакшн)

Леонид Лукьянов — продюсер

Александра Бравова — младший продюсер

Петр Ильин — Executive продюсер

Джеймс Пилкингтон — режиссер

Даша Кастющенка — 1st AD

Максим Жуков — оператор