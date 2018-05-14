Центром коммуникации стала история о футбольном тренере

Малый бизнес стал основой для новой рекламной кампании «Альфа-Банка», разработкой которой занималось агентство McCANN Moscow. История о футбольном тренере, искренне переживающем за подающего надежды молодого игрока, стала заглавной в новой коммуникации Банка.

В этом году «Альфа-Банк» принял решение сфокусироваться на работе с небольшими компаниями и стартапами. Поэтому новая ТВ-кампания Банка выпущена в поддержку именно этого бизнес-сегмента.

В рамках новой коммуникации «Альфа-Банк» становится личным тренером молодых предпринимателей: он берет на себя работу по ведению счета, помогает с ведением бухгалтерии и привлечением клиентов.

Параллель со спортом проведена не случайно, ведь в бизнесе всё как в спорте: под руководством опытного тренера необходимый результат гарантированно будет достигнут за более короткий период, а эмоциональные советы тренера одинаково подходят и для футболиста, и для молодого предпринимателя.

Кампания стартует 14 мая 2018 года на федеральном ТВ, радио, в digital.

Наталья Бижанова, руководитель центра стратегического маркетинга Мы решили по-новому обыграть широко используемую в коммуникациях метафору бизнеса и спорта, рассказав ее с позиции тренера, а не игрока, и именно поэтому пригласили к сотрудничеству режиссёра, снявшего один из самых кассовых российских фильмов о спорте.

В создании ролика приняли участие режиссер Антон Мегердичев, снявший кассовую российскую спортивную драму «Движение вверх», и оператор Михаил Хасая, работавший над фильмами «Блокбастер» и «Притяжение». Перед режиссером стояла непростая задача — перенести в короткий формат весь накал страстей большого матча, показав только то, что обычно остается за кадром — работу тренера.

Антон Мегердичев, режиссер Для меня это был уникальный опыт, поскольку рекламу я снимаю в первый раз. Это мой дебют, и он интересен, прежде всего тем, чтобы в 30-и секундном ролике рассказать историю и вызвать человеческие эмоции. Это был забег на короткую дистанцию, в котором было необходимо выложиться всей съемочной команде.

Состав творческой группы:

Альфа-Банк (клиент)

Оксана Беляева — Директор по маркетингу

Наташа Бижанова -Руководитель центра стратегического маркетинга

Яна Баташева - Начальник управления маркетинга малого и среднего бизнеса

Тамара Васина — Руководитель по развитию имиджевых проектов

Ольга Третьякова — Руководитель направления маркетинга малого бизнеса

McCann (креатив)

Шамиль Шарифьянов — Creative Director

Марат Гарипов — Associate Creative Director

Ирина Аксенова — Group Account Director

Майя Аннуклиева — Senior Account Manager

Николай Никитин — Art Director

Евгений Ковин - Senior Copywriter

Мария Сергеева - Producer

Focus Films Moscow (продакшн)

Антон Мегердичев — Режиссер

Жанна Полякова — Второй режиссер

Михаил Хасая — Оператор

Ирина Силина — Продюсер

Паламарчук Валерия — Ассистент продюсера

Ирина Кокунова, Тяглая Корина- Пост-продакшен продюсеры

Fancy States (саунд)

Композиторы: Дмитрий Вещунов, Андрей Белецкий

Продюсеры: Павел Волошин, Александра Богоутдинова

Саунд дизайн: Олег Федоров