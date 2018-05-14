Малый бизнес стал основой для новой рекламной кампании «Альфа-Банка», разработкой которой занималось агентство McCANN Moscow. История о футбольном тренере, искренне переживающем за подающего надежды молодого игрока, стала заглавной в новой коммуникации Банка.
В этом году «Альфа-Банк» принял решение сфокусироваться на работе с небольшими компаниями и стартапами. Поэтому новая ТВ-кампания Банка выпущена в поддержку именно этого бизнес-сегмента.
В рамках новой коммуникации «Альфа-Банк» становится личным тренером молодых предпринимателей: он берет на себя работу по ведению счета, помогает с ведением бухгалтерии и привлечением клиентов.
Параллель со спортом проведена не случайно, ведь в бизнесе всё как в спорте: под руководством опытного тренера необходимый результат гарантированно будет достигнут за более короткий период, а эмоциональные советы тренера одинаково подходят и для футболиста, и для молодого предпринимателя.
Кампания стартует 14 мая 2018 года на федеральном ТВ, радио, в digital.
Наталья Бижанова, руководитель центра стратегического маркетинга
Мы решили по-новому обыграть широко используемую в коммуникациях метафору бизнеса и спорта, рассказав ее с позиции тренера, а не игрока, и именно поэтому пригласили к сотрудничеству режиссёра, снявшего один из самых кассовых российских фильмов о спорте.
В создании ролика приняли участие режиссер Антон Мегердичев, снявший кассовую российскую спортивную драму «Движение вверх», и оператор Михаил Хасая, работавший над фильмами «Блокбастер» и «Притяжение». Перед режиссером стояла непростая задача — перенести в короткий формат весь накал страстей большого матча, показав только то, что обычно остается за кадром — работу тренера.
Антон Мегердичев, режиссер
Для меня это был уникальный опыт, поскольку рекламу я снимаю в первый раз. Это мой дебют, и он интересен, прежде всего тем, чтобы в 30-и секундном ролике рассказать историю и вызвать человеческие эмоции. Это был забег на короткую дистанцию, в котором было необходимо выложиться всей съемочной команде.
Состав творческой группы:
Альфа-Банк (клиент)
Оксана Беляева — Директор по маркетингу
Наташа Бижанова -Руководитель центра стратегического маркетинга
Яна Баташева - Начальник управления маркетинга малого и среднего бизнеса
Тамара Васина — Руководитель по развитию имиджевых проектов
Ольга Третьякова — Руководитель направления маркетинга малого бизнеса
McCann (креатив)
Шамиль Шарифьянов — Creative Director
Марат Гарипов — Associate Creative Director
Ирина Аксенова — Group Account Director
Майя Аннуклиева — Senior Account Manager
Николай Никитин — Art Director
Евгений Ковин - Senior Copywriter
Мария Сергеева - Producer
Focus Films Moscow (продакшн)
Антон Мегердичев — Режиссер
Жанна Полякова — Второй режиссер
Михаил Хасая — Оператор
Ирина Силина — Продюсер
Паламарчук Валерия — Ассистент продюсера
Ирина Кокунова, Тяглая Корина- Пост-продакшен продюсеры
Fancy States (саунд)
Композиторы: Дмитрий Вещунов, Андрей Белецкий
Продюсеры: Павел Волошин, Александра Богоутдинова
Саунд дизайн: Олег Федоров