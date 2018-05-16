Разработкой кампании занималось агентство Friends Moscow, продакшн осуществляла студия Stereotactic

Долгое время рекламой «Модульбанка» было, так называемое, «сарафанное радио» — более трети клиентов приходили в банк по рекомендациям знакомых. Рост базы также осуществлялся за счет контекстной рекламы. Однако, поставив перед собой амбициозные цели, «Модульбанк» сообщил о запуске масштабной рекламной кампании.

«Модульбанк» сам прошел путь от стартапа до компании со 120 тысячами клиентов и представительствами в 47-ми городах. Основатели банка не понаслышке понимают и ценят каждое достижение предпринимателей, развивающих российский бизнес.

Новый слоган, придуманный для рекламной кампании, призван донести эту мысль — «Модульбанк — открой счет достижениям».

Первый ролик из кампании «Модульбанк» запустил около месяца назад, в нем приняли участие основатели и сотрудники банка. В ролике они играют в футбол, гоняют на мотоциклах, проводят время в кругу друзей и семьи — в общем, как и все обычные люди. Так банк стремился стать ближе к своим клиентам.

Яков Новиков, сооснователь «Модульбанка» Как и наши клиенты, мы все — от основателя до ассистента — проходим свой путь героя. Мы сделали банк на пределе своих возможностей и возможностей технологий, чтобы наши клиенты могли проверить свои. Это и есть главный посыл нашей кампании.

В мае «Модульбанк» выпустил второй рекламный ролик, где предприниматель показан как герой, который проходит свой собственный путь, стойко преодолевая все препятствия. В этом ему помогают принципы, по которым он живет: не откладывать дела на завтра, всегда искать выход из любой ситуации, не заставлять других ждать.

Ролик произвел фурор на YouTube. Пользователи начали соревноваться в комплиментах банку и создателям, например, Виктор Золотарев в своем комментарии назвал ролик «революцией российской рекламы».

fs disable

В июне банк планирует начать трансляции радиороликов в нескольких регионах. К слушателям обратятся реальные предприниматели, которые создали «Модульбанк» — Яков Новиков, Андрей Петров и Олег Лагута.