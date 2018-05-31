Мобильный оператор прорекламировал новую тарифную линейку

«Билайн» выпустил музыкальное видео в поддержку новой тарифной линейки «ВСЁмоё!». Создателей клипа вдохновили возможности, которые получают абоненты оператора — например, они могут менять остатки минут и SMS на гигабайты и наоборот, а также конвертировать пройденные шаги в дополнительный интернет-трафик.

В подготовке клипа участвовало продюсерское агентство didenok, а к разработке сценария подключились герои клипа — популярные блогеры-музыканты Катя Адушкина, Никита Морозов и Ани Варданян. Своим примером они показывают, что даже в юном возрасте возможно всё: например, стать популярным, набрать миллионы просмотров и сотни тысяч подписчиков, занимаясь любимым делом.

«Видео ориентировано на широкую аудиторию от 12 до 27 лет. По сути это два поколения — миллениалы и центениалы, у которых общение в основном происходит в социальных сетях, а потребляемый контент носит развлекательный характер. Мы хотим с ними „говорить на одном языке“ и продолжаем экспериментировать с развлекательными форматами. В результате мы объединили одной идеей трех талантливых музыкантов и получили трек и клип, призванные отразить суть и возможности нашего тарифа», — отметил руководитель департамента социальных медиа «ВымпелКом» Егор Александров.

Пользователи уже сравнили креатив «Билайна» с кампанией Сбербанка, вышедшей осенью 2017 года. Тогда Егор Крид, ставший лицом молодёжной карты Сбербанка, записал сингл #ЭТОМОЁ. Идея кампании заключалась в том, чтобы позиционировать молодежную карту как одну из тех вещей, о которых молодежная аудитория однозначно могла бы сказать: «Это мое, это мне подходит».

Состав творческой группы:

Автор креативной идеи — Василий Клепцин («Билайн»)

Автор слов — Матюшенко Кирилл, Диденок Кирилл

Автор музыки — Матюшенко Кирилл

Изготовитель фонограммы — Матюшенко Кирилл

Режиссер постановщик — Ананьин Антон

Автор сценария — Диденок Кирилл

Исполнители:

Ани Варданян

Катя Адушкина

Никита Морозов