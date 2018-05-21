Музыкальная «эстафета» от «МегаФон» продолжается. Сергея Лемоха, ставшего звездой предыдущего ролика от оператора, сменил Стас Костюшкин. Оба майских видео получились танцевальными, но если солист группы «Кар-мен» старался передать зажигательное настроение, то его последователь представил зрителям соблазнительный танец с участницей шоу «Танцы».
Оператор сотовой связи «МегаФон» и агентство Instinct разработали новую кампанию по продвижению выгодного предложения. Основой проморолика стал романтический танец прямо в салоне связи.
Главный герой Стас Костюшкин предстал в образе Казановы, которому не хватает только классного смартфона Samsung Galaxy J5 и полгода бесплатной связи, чтобы стать всесильным. В паре с ним Полина Бокова — танцовщица, а по сюжету ролика — сотрудница салона связи «МегаФона».
Во время танца главный герой получает желаемый смартфон и рассказывает о своих эмоциях. Теперь он может звонить всем возлюбленным и снимать соблазнительные селфи.
Для ролика вместе со Стасом Костюшкиным был записан оригинальный трек, который отвечает задаче, соответствует стилю, подаче и характеру солиста.
Состав творческой группы:
«МегаФон» (клиент)
Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям — Снежана Черногорцева
Руководитель по интегрированным коммуникациям — Андрей Литвинов
Менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям — Ольга Кубатко
Продюсер — Александра Потапова
Instinct (креатив)
Исполнительные креативные директора — Роман Фирайнер, Алексей Мешков
Копирайтер — Саша Мир
Арт-директор — Виктория Заплатникова
Директор по стратегическому планированию — Андрей Морозов
Руководитель отдела по работе с клиентами — Сандра Капчиц
Руководитель группы по работе с клиентами — Елена Смирнова
Менеджер по работе с клиентами — Алиса Смирнова
Hype Production (продакшн)
Режиссер — Тигран Бежанов
Оператор — Михаил Хасая
Продюсер — Илья Джинчарадзе