Главный герой Стас Костюшкин предстал в образе Казановы

Музыкальная «эстафета» от «МегаФон» продолжается. Сергея Лемоха, ставшего звездой предыдущего ролика от оператора, сменил Стас Костюшкин. Оба майских видео получились танцевальными, но если солист группы «Кар-мен» старался передать зажигательное настроение, то его последователь представил зрителям соблазнительный танец с участницей шоу «Танцы».

Оператор сотовой связи «МегаФон» и агентство Instinct разработали новую кампанию по продвижению выгодного предложения. Основой проморолика стал романтический танец прямо в салоне связи.

Главный герой Стас Костюшкин предстал в образе Казановы, которому не хватает только классного смартфона Samsung Galaxy J5 и полгода бесплатной связи, чтобы стать всесильным. В паре с ним Полина Бокова — танцовщица, а по сюжету ролика — сотрудница салона связи «МегаФона».

Во время танца главный герой получает желаемый смартфон и рассказывает о своих эмоциях. Теперь он может звонить всем возлюбленным и снимать соблазнительные селфи.

Для ролика вместе со Стасом Костюшкиным был записан оригинальный трек, который отвечает задаче, соответствует стилю, подаче и характеру солиста.

Состав творческой группы:

«МегаФон» (клиент)

Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям — Снежана Черногорцева

Руководитель по интегрированным коммуникациям — Андрей Литвинов

Менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям — Ольга Кубатко

Продюсер — Александра Потапова

Instinct (креатив)

Исполнительные креативные директора — Роман Фирайнер, Алексей Мешков

Копирайтер — Саша Мир

Арт-директор — Виктория Заплатникова

Директор по стратегическому планированию — Андрей Морозов

Руководитель отдела по работе с клиентами — Сандра Капчиц

Руководитель группы по работе с клиентами — Елена Смирнова

Менеджер по работе с клиентами — Алиса Смирнова

Hype Production (продакшн)

Режиссер — Тигран Бежанов

Оператор — Михаил Хасая

Продюсер — Илья Джинчарадзе