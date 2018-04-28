Видео продвигает Startup Village Сколково

Обещанный агентством «Роскреатив» ролик для Сколково увидел свет аккурат перед майскими праздниками. Это и хорошо — после просмотра может действительно потребоваться отдых.

В Сколково уверены, развивать свой стартап можно где угодно: в лаборатории, на заводе, на пляже, в бассейне и в машине. Главное — правильный выбор инвестора. Именно на этом и сделан акцент в новом рекламном ролике, анонсирующем проект Startup Village Сколково. Видео придумано и снято агентством «Роскреатив».

Инсайт прост: выбор инвестора — вопрос интимный, требующий особого внимания и тщательности.

Некоторые стартаперы разборчивы в выборе партнёров… особенно в первый раз. Кто-то любит БОЛЬШИЕ венчурные фонды, другие в восторге от бизнес-ангелов — креативная команда проекта уверяет, на Startup Village каждый найдёт своего идеального инвестора.



Чтобы показать всевозможные варианты для предпринимателей, «Роскреатив» решил действовать весьма провокационно: московский стриптиз-клуб, «хозяйка заведения», юный клиент, который «в первый раз», и инвесторы — и помоложе, и поопытнее.

Героями ролика стали реальные инвесторы, среди, которых, в частности, «финский конь» Пекка Вильякайнен — советник президента фонда Сколково.

Видео за считанные дни набрало сотни тысяч просмотров в социальных сетях.