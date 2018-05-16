Евгения Ленская, вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям"Почта Банка"

Многие откладывают деньги на «чёрный день» и стараются держать их в надёжном месте. Очень часто, к сожалению, это «надёжное» место — дома под подушкой. Мы же рассказываем о том, что деньги могут работать. Это лейтмотив новой рекламной кампании.

Нам было важно подчеркнуть, что «Почта Банк» — надежный и доступный банк. Отделения банка находятся буквально в каждом районе любого города России, также клиентам доступны наши онлайн-сервисы. Хотелось обыграть это нескучно и креативно, и, по-моему, идея с медведем и харизма Сергея Гармаша прекрасно выполнили эту задачу.