14 мая стартовала рекламная кампания, посвященная «Вашему вкладу» — сезонному депозиту «Почта Банка». Креативную концепцию рекламного ролика разработала команда креативного агентства Instinct.
Перед командой агентства была поставлена задача создать коммуникацию, которая с юмором рассказала бы о новом продукте. По сюжету нового рекламного видео лицо банка Сергей Гармаш и его друг шли через лес в отделение банка и встретили по пути медведя. Понимая, что до банка они не дойдут, главные герои не расстраиваются, ведь при оформлении вклада онлайн ставка будет больше.
Евгения Ленская, вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям"Почта Банка"
Многие откладывают деньги на «чёрный день» и стараются держать их в надёжном месте. Очень часто, к сожалению, это «надёжное» место — дома под подушкой. Мы же рассказываем о том, что деньги могут работать. Это лейтмотив новой рекламной кампании.
Нам было важно подчеркнуть, что «Почта Банк» — надежный и доступный банк. Отделения банка находятся буквально в каждом районе любого города России, также клиентам доступны наши онлайн-сервисы. Хотелось обыграть это нескучно и креативно, и, по-моему, идея с медведем и харизма Сергея Гармаша прекрасно выполнили эту задачу.
Сергей Владимиров, креативное агентство Instinct
Вы сможете открыть «Ваш вклад» в «Почта Банке», даже если вам на пути повстречается медведь, и вы не сможете дойти до отделения, ведь это можно сделать онлайн.
Состав творческой группы:
ПАО «Почта Банк» (клиент)
Вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям — Евгения Ленская
Руководитель креативного центра — Юлия Волчёнок
Instinct (агентство)
Креативный директор — Алексей Мешков
Креативный директор — Даниил Островский
Старший копирайтер — Евгения Бабиор
Арт-директор — Татьяна Васильева
Продюсер — Татьяна Дмитриева
Директор отдела по работе с клиентами — Петр Стерлигов
Директор по стратегическому планированию — Сергей Владимиров
Старший менеджер по работе с клиентами — Владислава Шувалова