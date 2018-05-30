Бизнес-платформа "Сбербанка" поможет вести бизнес круглосуточно

Креативное агентство Leo Burnett Moscow и «Сбербанк» запустили кампанию в поддержку нового решения «Свое дело» для малого бизнеса. В проморолике креаторы комично изобразили идеальный мир работодателя: сотрудник, который ненавидит спать и вообще уходить с работы, отпуск готов перенести еще на год, а просмотр футбола считает лишним для себя занятием, ведь там и без него кто-то выиграет.

Владельцы малого бизнеса, погруженные в свое дело с головой, мечтают об идеальных сотрудниках, которые с таким же рвением займутся административной рутиной: решением юридических вопросов, контролем финансов, обзвоном клиентов.

К сожалению, таких сотрудников можно увидеть только во сне и в этом ролике, но альтернативу этим идеальным работникам предложил «Сбербанк», запустивший онлайн-платформу «Свое дело», способную круглосуточно выполнять ряд бизнес-процессов.



Кампания состоит из ТВ-роликов и печатной рекламы. Также девять онлайн-видео будут таргетироваться на владельцев определенного типа бизнесов (ателье, грузоперевозки, салон красоты, ремонт и отделка, розничная торговля, автосервис, фермерство, дизайн-услуги).

Кроме того, название «Свое дело», разработанное в агентстве, дало имя YouTube-каналу с контентом для малого бизнеса.

Василий Губин, креативный директор Leo Burnett Moscow Принято, что реклама для бизнеса — это отдельный и, как правило, не самый веселый жанр. По мнению рекламодателей, бизнес рационален и, видимо, недолюбливает шутки. Тем приятнее выпустить вместе с крупнейшим банком живую и веселую кампанию.

«Сбербанк» (клиент)

Сергей Ганин

Ярослав Зайцев

Анна Короткова

Евгения Нестеренкова

Leo Burnett Moscow (креатив)

Креативный директор: Василий Губин

Директор по стратегическому планированию: Кирилл Йориш

Арт-директоры: Екатерина Малинина, Юлия Грезина

Копирайтер: Алексей Кальян

Групп эккаунт-директор: Алена Слипченко

Старший эккаунт-менеджер: Анна Богданова

Продюсер: Роман Калмыков

«Фильмсервис» (продакшн)

Продюсер (продакшн-хауса): Ксения Ковалева

Пост-продакшн продюсер: Ксения Вострикова

Режиссер: Екатерина Телегина

Оператор: Максим Жуков

Композитор: Максим Кузниченков