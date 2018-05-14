О том, как разобраться в футболе, как заработать на ЧМ и как вести себя на стадионе

Новые рекламные ролики от официального банка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 появились в интернете в конце прошлой недели. Лицом кампании «Альфа научит» от «Альфа-Банка» стал актер Евгений Кулик, ранее продвигавший услуги банка-конкурента.

Акция, приуроченная к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, предлагает клиентам Банка уникальную возможность оказаться на играх мундиаля.

Рекламная кампания, разработанная агентством Deltaplan, состоит из трех видео, в каждом из которых главный герой Евгений Кулик раздает зрителям советы, которые помогут подготовиться к Чемпионату и получить свой билет на матч.

Елена Олина, Digital Expert на проекте FIFA, «Альфа-Банк» Главная цель сотрудничества с Куликом — привлечь внимание к нашему розыгрышу билетов на Чемпионат Мира FIFA не только футбольных фанатов, но и охватить так называемых стихийных болельщиков. То есть тех, кто заинтересован в посещении грандиозного международного мероприятия и хочет получить билет на ЧМ, не являясь фанатом футбола. Донести эту информацию мы решили в комедийной форме, в виде шутливых советов о футболе от известного среди широкой аудитории комедийного актера.

В первом ролике Евгений объясняет, как быстро разобраться в футболе: можно болеть за любимую команду с друзьями или начать играть самому. Однако самый простой способ узнать больше о футболе — посмотреть настоящий матч ЧМ-2018, билеты на который разыгрывает «Альфа-Банк».

Второе видео рассказывает, как заработать на предстоящем Чемпионате: например, сдавать квартиру туристам или продавать сувениры. Но легче всего открыть счет для бизнеса в «Альфа-Банке», получить билеты и пойти на стадион вместе с коллегами.

Станислав Черный, исполнительный директор AG Deltaplan Делать такие кейсы всегда интересно и максимально ответственно. Объединить любовь миллионов людей к футболу и один из самых крупных банков — непростая и очень амбициозная задача. Мы постарались решить ее с пользой и юмором. Считаю, что все задуманное получилось.

Состав творческой группы:

«Альфа-Банк» (клиент)

Руководитель по маркетинговым коммуникациям проекта FIFA — Юлия Щербакова

Руководитель центра развития социальных сетей — Валентин Васин

Digital Expert проекта FIFA — Елена Олина

AG Deltaplan (креатив)

Сlient Service Director — Алексей Байнов

Account Group Head — Рената Салаватулина

New Business manager — Евгений Бабицын

Концепция — Николай Глухих, digital-агентство Wow (AG Deltaplan)

Сценарий — Артем Гончаров

HOOT Production by AG Deltaplan (продакшн)

Продюсер — Алена Борисова

Режиссёр — Илья Черепица

Оператор-постановщик — Алексей Куприянов

Художник-постановщик — Дарья Григорьева

Директор съемочной группы — Виктор Рыбинцев, Михаил Тулумджан

Второй режиссёр — Александр Эйдман

Кастинг-директор — Шопена Пация

Художник по костюму — Елена Ушакова