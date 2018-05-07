Ресторан японской кухни «Тануки» продвигает свой сервис доставки в новой рекламной кампании, состоящей из трех юмористических роликов.
Юморист и шоумен Михаил Галустян стал лицом кампании и ведущим курьером.
Неунывающий Галустян доставляет еду самым неоднозначным клиентам — сектантам, бандитам и даже учительницам, которые, кажется, в курьере заинтересованы больше, чем в своем заказе.
В течение рабочего дня Михаил попадает в необычные ситуации, например, напряженный момент бандитской разборки или разгар оккультного ритуала. «Тануки» в слогане поясняет: «Доставим, несмотря ни на что».
Состав творческой группы:
«Тануки» (клиент)
Руководитель креативного отдела: Святослав Шатунов
Директор по маркетингу: Наталья Паршикова
Zebra Hero (креатив и продакшн)
Сценарий: Никита Тамаров, Артём Царегородцев, Артём Голиков
Режиссёр: Никита Тамаров
Оператор: Андрей Краузов
Художник: Рита Аблаева
Продакшн-директор: Андрей Пауков
Продюсер: Алёна Куликова
Аккаунт-директор: Лена Самойлова
Исполнительные продюсеры: Яна Садовникова, Ира Строева, Катя Адаричева
2ой режиссер: Лена Шилова
Художник по костюмам: Юля Фирсова
Художник по гриму: Марина Чиркова
Звукорежиссер: Стас Паушев
Звукооператор: Игорь Гладкий
Администрация: Артем Данильченко, Янис Цинне
Локейшен: Владимир Кравченко
Гафер: Павел Брух
Второй оператор: Алик Микеладзе
Фокуспуллер: Александр Бударин
Техник: Алексей Аленичев
Долли: Василий Чесноков
Монтаж: Евгений Чернышев
Композитор: Евгений Тейлор
Цветокоррекция: Тимофей Голобородько