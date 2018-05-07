Кампания состоит из трех юмористических роликов

Ресторан японской кухни «Тануки» продвигает свой сервис доставки в новой рекламной кампании, состоящей из трех юмористических роликов.

Юморист и шоумен Михаил Галустян стал лицом кампании и ведущим курьером.

Неунывающий Галустян доставляет еду самым неоднозначным клиентам — сектантам, бандитам и даже учительницам, которые, кажется, в курьере заинтересованы больше, чем в своем заказе.

В течение рабочего дня Михаил попадает в необычные ситуации, например, напряженный момент бандитской разборки или разгар оккультного ритуала. «Тануки» в слогане поясняет: «Доставим, несмотря ни на что».

Состав творческой группы:

«Тануки» (клиент)

Руководитель креативного отдела: Святослав Шатунов

Директор по маркетингу: Наталья Паршикова

Zebra Hero (креатив и продакшн)

Сценарий: Никита Тамаров, Артём Царегородцев, Артём Голиков

Режиссёр: Никита Тамаров

Оператор: Андрей Краузов

Художник: Рита Аблаева

Продакшн-директор: Андрей Пауков

Продюсер: Алёна Куликова

Аккаунт-директор: Лена Самойлова

Исполнительные продюсеры: Яна Садовникова, Ира Строева, Катя Адаричева

2ой режиссер: Лена Шилова

Художник по костюмам: Юля Фирсова

Художник по гриму: Марина Чиркова

Звукорежиссер: Стас Паушев

Звукооператор: Игорь Гладкий

Администрация: Артем Данильченко, Янис Цинне

Локейшен: Владимир Кравченко

Гафер: Павел Брух

Второй оператор: Алик Микеладзе

Фокуспуллер: Александр Бударин

Техник: Алексей Аленичев

Долли: Василий Чесноков

Монтаж: Евгений Чернышев

Композитор: Евгений Тейлор

Цветокоррекция: Тимофей Голобородько