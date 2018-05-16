Ролики разработаны агентством Leo Burnett Moscow

Компания «Балтика» и агентство Leo Burnett Moscow представили новую рекламную кампанию бренда «Балтика 0». В серии новых рекламных роликов безалкогольное пиво предстает перед зрителями в новом неожиданном образе.

Новая кампания рассказывает о том, что «Балтика 0» призвана освежать в любой ситуации — на пляже, после пробежки или в душном офисе, являясь классическим изотоником.

Команда проекта надеется, что яркий ролик и не менее яркое пиво — высокая голубоглазая блондинка — смогут привлечь внимание потребителей.

Алина Кржевацкая, руководитель группы по развитию бренда «Балтика» "Балтика 0″ — самое популярное безалкогольное пиво в России. За 17 лет оно давно уже перестало быть просто пивом: «Балтика 0» помогает освежиться в любой ситуации и является спутником как серьезных переговоров на работе, так и расслабленных встреч с друзьями на свежем воздухе. Мы надеемся, что ролики понравятся и запомнятся телезрителям и позволят укрепить лидерство бренда «Балтика 0» на российском рынке безалкогольного пива.

Реклама будет находиться в ротации на всех федеральных каналах до конца лета.

Состав творческой группы:

Пивоваренная компания «Балтика» (клиент)

Руководитель группы по развитию бренда «Балтика» — Алина Кржевацкая

Бренд менеджер — Павликова Виктория

Специалист по продвижению бренда — Булатова Анастасия

Leo Burnett Moscow (агентство)

Pacific Film (продакшн)

Режиссер: Тигран Бежанов

Продюсер продакшна: Александр Орлов

Оператор: Владислав Опельянц

Бренд: Балтика 0

Хронометраж: 45/30/15/10

Медиа каналы: ТВ, диджитал

Сроки кампании: май-август 2018