Компания «Балтика» и агентство Leo Burnett Moscow представили новую рекламную кампанию бренда «Балтика 0». В серии новых рекламных роликов безалкогольное пиво предстает перед зрителями в новом неожиданном образе.
Новая кампания рассказывает о том, что «Балтика 0» призвана освежать в любой ситуации — на пляже, после пробежки или в душном офисе, являясь классическим изотоником.
Команда проекта надеется, что яркий ролик и не менее яркое пиво — высокая голубоглазая блондинка — смогут привлечь внимание потребителей.
Алина Кржевацкая, руководитель группы по развитию бренда «Балтика»
"Балтика 0″ — самое популярное безалкогольное пиво в России. За 17 лет оно давно уже перестало быть просто пивом: «Балтика 0» помогает освежиться в любой ситуации и является спутником как серьезных переговоров на работе, так и расслабленных встреч с друзьями на свежем воздухе. Мы надеемся, что ролики понравятся и запомнятся телезрителям и позволят укрепить лидерство бренда «Балтика 0» на российском рынке безалкогольного пива.
Реклама будет находиться в ротации на всех федеральных каналах до конца лета.
Состав творческой группы:
Пивоваренная компания «Балтика» (клиент)
Руководитель группы по развитию бренда «Балтика» — Алина Кржевацкая
Бренд менеджер — Павликова Виктория
Специалист по продвижению бренда — Булатова Анастасия
Leo Burnett Moscow (агентство)
Pacific Film (продакшн)
Режиссер: Тигран Бежанов
Продюсер продакшна: Александр Орлов
Оператор: Владислав Опельянц
Бренд: Балтика 0
Хронометраж: 45/30/15/10
Медиа каналы: ТВ, диджитал
Сроки кампании: май-август 2018