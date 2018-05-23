Кампания разработана агентством MORE

Константин Хабенский стал главным героем новой рекламной кампании «Совкомбанка», в которой противопоставляются два принципиально разных подхода к жизни.

«Совкомбанк» давно делает ставку на простых людей — людей дела, слова и труда, которые честно работают, вкладывая в свое дело энергию и силы. Именно люди, их ценности и менталитет, всегда отличали сам банк и его продукты от конкурентов.

Лицом новой коммуникации, разработкой которой занималось агентство MORE, стал актер Константин Хабенский.

Мария Борзилова, креативный директор MORE Константин Хабенский — это человек-позиция, голос бренда, и, в то же время, легко представить, что знаменитый актер действительно может знать и понимать заботы пенсионеров, работяг, студентов. Всеобщая популярность не мешает Константину оставаться человеком дела, порядочным, добрым, ответственным. Такой он сам и таких людей он уважает. Это взаимоуважение показалось нам правильной точкой пересечения аудитории, бренда и рассказчика — оно и легло в основу наших историй.

В рамках кампании было создано два основных ТВ ролика: для потребительских кредитов и для карты «Халва», а также продуктовые 15-секундные версии и серия кейвижуалов. Несмотря на то, что по форме оба ролика являются манифестами, по сути — это антиманифесты, провозглашающие традиционные и вневременные ценности.

Андрей Спиваков, главный управляющий директор «Совкомбанка» Думая над концепцией и философией новой рекламной кампании банка, мы решили, что ключевой задачей проекта будет донести до клиентов, что они для нас — главная ценность. Поэтому честность и доверие во взаимоотношениях мы ценим прежде всего. Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что агентство прекрасно справилось с этой задачей: ролик действительно «цепляет» и откликается позитивными эмоциями и у наших сотрудников, и у клиентов, что выделяет его среди массы рекламных роликов других банков.

Режиссером выступил Алексей Попогребский, известный, в первую очередь, своими кинематографическими работами. На его счету такие фильмы, как «Простые вещи», «Коктебель», «Как я провел этим летом» и недавний сериал «Оптимисты».

Алексей Попогребский, режиссёр Меня и сорежиссёра Сергея Рамза эти истории привлекли своей жизненностью. И добиться достоверности, органичности и обаятельности на таких коротких отрезках было непростой и интересной задачей. И, конечно, отдельным счастьем было впервые поработать с Константином Хабенским.

Состав творческой группы:

ПАО «Совкомбанк» (клиент)

Земенкова Татьяна — руководитель направления производства рекламных материалов, Управление внешних коммуникаций;

Мария Тиунова — руководитель Департамента Коммуникаций.

MORE (креатив)

Мария Борзилова — креативный директор;

Наталья Ясонова — руководитель группы по работе с клиентами;

Юля Андриянова — старший копирайтер;

Иван Камышев — арт директор.

GrandMa Production (продакшн)

Полина Назарьева — генеральный директор;

Ольга Шарова — продюсер;

Евгения Митасова — продюсер;

Ирина Кокунова — пост-продакшн менеджер.

Алексей Попогребский — режиссёр;

Евгений Привин — оператор;

Максим Авдеев — фотограф.