Константин Хабенский стал главным героем новой рекламной кампании «Совкомбанка», в которой противопоставляются два принципиально разных подхода к жизни.
«Совкомбанк» давно делает ставку на простых людей — людей дела, слова и труда, которые честно работают, вкладывая в свое дело энергию и силы. Именно люди, их ценности и менталитет, всегда отличали сам банк и его продукты от конкурентов.
Лицом новой коммуникации, разработкой которой занималось агентство MORE, стал актер Константин Хабенский.
Мария Борзилова, креативный директор MORE
Константин Хабенский — это человек-позиция, голос бренда, и, в то же время, легко представить, что знаменитый актер действительно может знать и понимать заботы пенсионеров, работяг, студентов. Всеобщая популярность не мешает Константину оставаться человеком дела, порядочным, добрым, ответственным. Такой он сам и таких людей он уважает. Это взаимоуважение показалось нам правильной точкой пересечения аудитории, бренда и рассказчика — оно и легло в основу наших историй.
В рамках кампании было создано два основных ТВ ролика: для потребительских кредитов и для карты «Халва», а также продуктовые 15-секундные версии и серия кейвижуалов. Несмотря на то, что по форме оба ролика являются манифестами, по сути — это антиманифесты, провозглашающие традиционные и вневременные ценности.
Андрей Спиваков, главный управляющий директор «Совкомбанка»
Думая над концепцией и философией новой рекламной кампании банка, мы решили, что ключевой задачей проекта будет донести до клиентов, что они для нас — главная ценность. Поэтому честность и доверие во взаимоотношениях мы ценим прежде всего. Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что агентство прекрасно справилось с этой задачей: ролик действительно «цепляет» и откликается позитивными эмоциями и у наших сотрудников, и у клиентов, что выделяет его среди массы рекламных роликов других банков.
Режиссером выступил Алексей Попогребский, известный, в первую очередь, своими кинематографическими работами. На его счету такие фильмы, как «Простые вещи», «Коктебель», «Как я провел этим летом» и недавний сериал «Оптимисты».
Алексей Попогребский, режиссёр
Меня и сорежиссёра Сергея Рамза эти истории привлекли своей жизненностью. И добиться достоверности, органичности и обаятельности на таких коротких отрезках было непростой и интересной задачей. И, конечно, отдельным счастьем было впервые поработать с Константином Хабенским.
Состав творческой группы:
ПАО «Совкомбанк» (клиент)
Земенкова Татьяна — руководитель направления производства рекламных материалов, Управление внешних коммуникаций;
Мария Тиунова — руководитель Департамента Коммуникаций.
MORE (креатив)
Мария Борзилова — креативный директор;
Наталья Ясонова — руководитель группы по работе с клиентами;
Юля Андриянова — старший копирайтер;
Иван Камышев — арт директор.
GrandMa Production (продакшн)
Полина Назарьева — генеральный директор;
Ольга Шарова — продюсер;
Евгения Митасова — продюсер;
Ирина Кокунова — пост-продакшн менеджер.
Алексей Попогребский — режиссёр;
Евгений Привин — оператор;
Максим Авдеев — фотограф.