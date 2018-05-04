Рекламные ролики «МегаФона» в течение последних нескольких месяцев радуют зрителей своим настроением. В музыкально-танцевальных видео «Мегафон» совместно с агентством Instinct снимают знаменитостей на любой вкус: от Елки до Монатика, от «УмаТурман» до… солиста группы «Кар-мэн» Сергея Лемоха.
Путешественники привыкли ограничивать общение в роуминге: минуты разговора стоят дорого, интернета оказывается непривычно мало. Но этим летом «МегаФон» решил изменить правила игры и дать туристам возможность пользоваться своим домашним тарифом при подключении опции «Роуминг, гудбай».
Чтобы громко заявить об этом предложении, была приглашена яркая звезда 90-х Сергей Лемох, чья группа Кар-Мэн всегда ассоциировалась с неизведанными далекими странами (песни «Лондон, гудбай», «Сан-Франциско», «Чао, бамбино»).
Вместе с российскими туристами Сергей станцевал на фоне самой выкладываемой достопримечательности: Пизанской башни — и призвал танцевать от счастья всех любителей путешествовать, ведь теперь они могут делиться своими впечатлениями онлайн и общаться с близкими без ограничений и подвохов, как дома.
Состав творческой группы:
«МегаФон» (клиент)
Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям — Снежана Черногорцева
Руководитель по интегрированным коммуникациям — Андрей Литвинов
Менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям — Дарья Сычева
Продюсер — Александра Потапова
Instinct (креатив)
Креативные директора — Алексей Мешков, Роман Фирайнер
Копирайтер — Любовь Лямкина
Арт-директор — Татьяна Васильева
Руководитель отдела по работе с клиентами — Сандра Капчиц
Директор по работе с клиентами — Екатерина Цвирова
Менеджер по работе с клиентами — Светлана Пантюкова
Stereotactic (production)
Режиссер: Алексей Крупник
Продюсер — Дмитрий Бочаров