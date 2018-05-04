В продвижении участвуют селебрити и команда бренда

Крупнейшая федеральная сеть фитнес-клубов международного уровня в сегменте премиум- и бизнес-класса в России X-Fit проходит через серию изменений.

На пути к созданию эмоционального бренда X-Fit разработал новую коммуникационную платформу, которая позволит укрепить эмоциональную связь с клиентами и сможет вывести сервис на новый уровень.

Разработка кампании

Креативная концепция, которая легла в основу платформы «Открывай себя», была придумана внутри департамента по маркетингу, а в дальнейшем доработана режиссером Марселем Калининым, который и осуществил проект вместе со своей командой из Санкт-Петербурга.

За продвижение кампании в интернете отвечало агентство Circle.

Рекламная кампания имеет пролонгированный характер с вирусным потенциалом, это значит, что она будет развиваться во времени.

В течение ближайших полутора месяцев будет запущено 8 видеороликов с разными героями, которые «открывают себя», далее история с героями будет трансформироваться в другие форматы.

Ожидается, что данная кампания будет иметь, так называемый, второй сезон, который будет запущен осенью.

Работа креативной команды

После обновления концепции бренда и его репозиционирования в сторону эмоциональности появилась новая задача — создать контентный проект, который при помощи интегрированных коммуникаций может существовать во всех точках формирования впечатлений о бренде (внутри клубов и в информационно-медийном пространстве).

Цель кампании: обеспечить максимальный охват, постоянное присутствие бренда в релевантном информационном поле

Инсайт: фитнес «бодрит» тело и голову, вызывает желание двигаться дальше. Это усталость, которая придает силы и формирует намерение.

Манифест Сеть фитнес-клубов X-Fit — это места силы, где собираются единомышленники — яркие успешные личности, которым важно иметь перспективу и есть, чем гордиться. Они действуют вне стереотипов, оставляя свой след в истории. Фитнес — это образ жизни, который придает сил и заряжает на физическом и эмоциональном уровне. Это способ сделать красивым и здоровым свое тело, понимая, как это происходит, и изменить угол зрения — посмотреть на все свежим взглядом, увидеть неочевидное. Мы вдохновляем и обеспечиваем энергией, чтобы меняться, выходить за пределы привычного, рамки ожидаемого, делать больше, круче, находить яркие решения и создавать результаты, вызывающие восхищение. X-Fit. Открывай себя.

Главными героями новой кампании стала команда бренда и звезды шоу-бизнеса, телевидения и спорта, включая Равшану Куркову, Снежину Кулову, Владимира Минеева и других.

Селебрити, которые приняли участие в продвижении бренда X-Fit, были выбраны с учетом того, насколько они соответствуют новой концепции бренда.

Основной задачей был не выбор звезд как таковых, а выбор в первую очередь личностей, которые развиваются, растут, открывают себя и видят перед собой новые горизонты.

Восемь роликов в рамках новой рекламной кампании — это восемь героев и восемь самобытных историй.

Актриса, телеведущая, дизайнер, спортсмен, поэтесса, фитнес-эксперт, топ-менеджер, директор по маркетингу… Все они абсолютно разные, но есть то, что их объединяет — стремление к новым горизонтам.

Фитнес не только помогает им заниматься любимым делом, но и заряжает энергией, которая необходима для развития и покорения новых вершин. Таким героем может стать каждый яркий и успешный человек, который не мыслит своей жизни без перспективы.

Продакшн

Реализацией идеи занимался режиссер и продюсер Марсель Калинин.

Музыка, звучащая в роликах, была создана специально для проекта Никитой Белимом — участником продакшн-центра Марселя Калинина. Восемь треков еще больше раскрывают характеры героев и придают историям целостности.

Активное участие в съемках приняла и сама команда X-Fit — директор по маркетингу и рекламе Елена Снежко, управляющий клубом X-Fit Чистые пруды Виталий Карбовский и эксперт-методист и координатор направления групповых программ Руслан Панов стали героями роликов.

Елена Снежко, директор по маркетингу и рекламе федеральной сети фитнес-клубов X-Fit Новая рекламная кампания X-Fit — это наш взгляд на характер бренда. Для нас X-Fit — больше, чем место для профессиональной реализации, тренировки по передовым фитнес-методиками или клуб, членом которого быть престижно. X-Fit — это образ жизни, возможность развиваться и ставить перед собой новые цели. Каждый день мы получаем новые эмоции и хотим разделить их со всеми. Надеемся вдохновить людей на позитивные перемены в жизни. Наши фитнес-клубы — это места силы, где собираются единомышленники. Мы приглашаем всех присоединиться к команде ярких и целеустремленных людей и восхищать окружающих своими результатами вместе с нами!

Съемки поддержала компания Reebok, предоставившая для проекта стильную и лаконичную одежду.

Помимо видеороликов, в сети и в наружной рекламе уже появились имиджи, созданные на основе кадров с фотосъемки от Алексея Дуплякова.

Марсель Калинин, режиссёр Проект X-Fit — это, во-первых, особое доверительное отношение между всеми участниками процесса. В таких условиях просто невозможно сделать что-то плохое, на мой взгляд. Это обязывает больше, чем сроки, цензура и дедлайны. К тому же, это тот случай, когда клиент хотел вырваться за пределы привычных понятий «хорошо» и «плохо». Это абсолютно необычный для российского рекламного и фитнес-рынка проект, поэтому, я думаю, он в какой-то степени будет стандартом того, что можно делать смело.

Digital-продвижение

Разработчики сразу поняли, что новая эмоциональная кампания должна стать digital-проектом.

В качестве основного инструмента используется контекстная реклама и средства таргетированной рекламы. Отдельный акцент сделан на прероллы в YouTube и на социальные сети.

Привлечены официальные лица бренда, друзья и амбассадоры бренда, которые в рамках механики будут увеличивать охват кампании и уровень вовлеченности целевой аудитории, обеспечивая виральность контента.

Создан промосайт и официальный канал кампании на Youtube. Также для консолидации трафика и во второй части рекламной кампании будет реализована дополнительная страница и расширенный функционал для возможности совершения покупки на специальных условиях.

Состав творческой группы:

X-Fit (клиент)

Елена Снежко — Директор по маркетингу и рекламе федеральной сети фитнес-клубов X-Fit

Виталий Карбовский — Управляющий фитнес-клубом X-Fit Чистые пруды

Руслан Панов — Фитнес-эксперт федеральной сети фитнес-клубов X-Fit

Юлия Манохина — Бренд-менеджер федеральной сети фитнес-клубов X-Fit

Ольга Чинёнова — Руководитель PR-отдела федеральной сети фитнес-клубов X-Fit

Продакшн-центр Марселя Калинина (продакшн)

Марсель Калинин — Креатив/продюсер/режиссер

Антон Громов — Оператор

Родион Морозов — Механик/фокуспулер

Игорь Винокуров — Гафер

Денис Конкус — Грип

Андрей Мирон — Дольщик

Олег Мазунин — Vfx

Никита Белим — Музыка

Максим Басаргин — Линейный продюсер