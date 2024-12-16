Чаще всего зумеры запускают бизнес в 23 года

Наиболее популярный возраст у зумеров (люди, которые родились между 1997 и 2012 годами) для создания бизнеса — 23 года. Доля 23-летних предпринимателей составляет 14,21% от общего числа зумеров-бизнесменов. Об этом говорится в исследовании банка «Точка», которое есть в распоряжении Sostav.

Также в топе 24-летние зумеры-предприниматели (13,74%), 22-летние (12,57%) и 25-летние (12,14%).

Самое популярное направление бизнеса у представителей поколения Z — торговля на маркетплейсах, в этой сфере задействована треть всех предпринимателей-зумеров. При этом представители поколения Z почти в три раза чаще работают в этом бизнесе, чем предприниматели остальных возрастных групп (32,95% против 13,3%).

На втором месте у зумеров — строительство и ремонт (в этих сферах работают 9% предпринимателей), на третьем — IT и разработка (8%). В топ-5 также вошли перевозки и курьерская доставка (7%), реклама и продвижение, общепит, гостиничный бизнес, сдача в аренду недвижимости (по 4%).

Выручка бизнеса зумеров в среднем вдвое ниже, чем у предпринимателей других возрастов. Представители поколения Z, которые занимаются торговлей на маркетплейсах, зарабатывают в 4−5 раз меньше, чем зумеры из других сфер бизнеса.

Авторы исследования отмечают, что зумеры за счёт небольшого опыта ещё не успели получить доверие клиентов — из-за этого им может быть сложно продавать свои товары или услуги. Также на выручку могут влиять психологические особенности, свойственные поколению Z. Оно не перерабатывает, ценит баланс между работой и личной жизнью и не держится за одну сферу, вместо этого ищет себя.

Больше всего предпринимателей-зумеров в южных регионах страны: Дагестане (почти 20%), Чечне (19,05%) и Ингушетии (18,2%). Также в топ-10 субъектов входят Астраханская область (16,11%), Калмыкия (15,95%), Мордовия (15,22%), Оренбургская область (15,09%), Карачаево-Черкессия (14,97%) и Брянская область (14,83%).

Меньше всего зумеров ведут бизнес в Санкт-Петербурге (6,69%), Калининградской (6,70%) и Челябинской (7,16%) областях. В Москве доля зумеров-предпринимателей составляет 7,78%.

«Точка» изучила данные около 600 тыс. своих клиентов — представителей малого и среднего бизнеса. Доля молодых предпринимателей превышает 10% от количества клиентов банка.

Ранее сообщалось, что зумеры склонны к накоплениям. Они реже миллениалов берут микрозаймы.