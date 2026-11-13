Более половины россиян пробуют новые бренды по совету детей

Более половины россиян (55%) заинтересовались новыми брендами благодаря детям и попробовали новую продукцию. Еще 36% узнавали о незнакомых марках от ребенка, но ничего не покупали. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование «Дела PR».

Чаще всего родители готовы доверить детям выбор продуктов и напитков, а также развлечений и досуга — эти категории назвали по 65% респондентов. Выбор одежды и обуви готовы передать ребенку 62% опрошенных. Среди родителей детей 11−16 лет доля тех, кто позволяет им самостоятельно выбирать одежду, достигает 78%.

Главным фактором детских предпочтений взрослые считают популярность товаров среди друзей ребенка — этот вариант выбрали 60% участников опроса. Еще 42% отметили влияние персонажей фильмов, мультфильмов и игр, по 37% — рекламы и рекомендаций блогеров, 32% — обзоров и отзывов.

При этом просьба ребенка не всегда приводит к покупке. Для 55% родителей обязательное условие — приемлемые качество и цена товара. Еще 33% принимают решение в зависимости от ситуации, 10% покупают именно то, что попросил ребенок, а 2% отказывают. При выборе детских товаров взрослые также ориентируются на отзывы других покупателей (72%) и соответствие продукции возрасту (47%).

Ранее россияне, у которых есть дети до трех лет, рассказали, что в рекламе их привлекают детские образы и персонажи (8%), информация о цене и акциях (8%), данные о качестве и составе продуктов (7%).